8-бальные пробки, побег из окна и убийство по неосторожности. Омск сегодня

В ночь с субботы на воскресенье на Омскую область обрушился сильный снегопад, с последствиями которого продолжают бороться до сих пор. В регионе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. По информации синоптиков, менее чем за сутки в Омске выпала практически полная месячная норма осадков. Справляться со снегом и гололедом на улицы города вышли сотни единиц техники. О том, что происходило в разных районах области и как с этим боролись читайте в материале.