8-бальные пробки, побег из окна и убийство по неосторожности. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Новость №1. В Омской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
В ночь с субботы на воскресенье на Омскую область обрушился сильный снегопад, с последствиями которого продолжают бороться до сих пор. В регионе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. По информации синоптиков, менее чем за сутки в Омске выпала практически полная месячная норма осадков. Справляться со снегом и гололедом на улицы города вышли сотни единиц техники. О том, что происходило в разных районах области и как с этим боролись читайте в материале.
Новость №2. Пьяный омич выпрыгнул из окна в отделе полиции
Происшествие случилось в субботу, 18 ноября, около 02:32 часов. Наряд полиции приехал в кальянную «Монтесори» на улице Петра Некрасова, 2, там подрались омичи. После разбирательств полицейские задержали 23-летнего мужчину и около 03:50 доставили его в отдел полиции № 10, где передали дежурному. Задержанный находился в коридоре отдела полиции, но в какой-то момент он поднялся на третий этаж, сломал замок на двери одного из кабинетов, открыл окно и спрыгнул. В результате омич получил множество травм.
Новость №3. Пьяный житель Омской области случайно задушил во сне одномесячную дочку
В Омской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, погибла одномесячная девочка. В региональном следственном комитете рассказали, что инцидент произошел в минувшие выходные в частном доме, расположенном на станции Стрела (Таврический район). В субботу, 18 ноября, 23-летняя девушка обнаружила, что ее дочка не дышит. Оказалось, что причастен к этому отец ребенка, который был в нетрезвом состоянии. Он положил руку на шею ребенка, и девочка задохнулась.