В Сибири во время урагана дерево раздавило машину, есть погибшие

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Сегодня во время штормового ветра в Новокузнецке Кемеровской области дерево упало на машину с людьми.
Как сообщает Сiбдепо, в автомобиле было 4 человека, — 58-летний мужчина и 60-летняя женщина погибли на месте, 71-летняя женщина и 72-летний мужчина доставлены в больницу с различными травмами.
По информации силовиков, по факту трагедии уже возбуждено уголовное дело, на месте ЧП до сих пор работает следственно-оперативная группа. Не исключено, что фигурантами уголовного дела могут стать чиновники, ответственные за спил аварийных деревьев.