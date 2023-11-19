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По факту этой трагедии возбуждено уголовное дело

В Сибири во время урагана дерево раздавило машину, есть погибшие

19 ноября 2023, 12:14
Фото: 1MI
По факту этой трагедии возбуждено уголовное дело

В Сибири во время урагана дерево раздавило машину с людьми. двое погибших

По данным силовиков, два человека погибли на месте, еще двое доставлены в больницу.

Сегодня во время штормового ветра в Новокузнецке Кемеровской области дерево упало на машину с людьми.

Как сообщает Сiбдепо, в автомобиле было 4 человека, — 58-летний мужчина и 60-летняя женщина погибли на месте, 71-летняя женщина и 72-летний мужчина доставлены в больницу с различными травмами.

По информации силовиков, по факту трагедии уже возбуждено уголовное дело, на месте ЧП до сих пор работает следственно-оперативная группа. Не исключено, что фигурантами уголовного дела могут стать чиновники, ответственные за спил аварийных деревьев.

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