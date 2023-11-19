Смерть омича от бешенства, приговор экс-замминистра Степановой, скандал с МТС

Эта новость шокировала многих на этой неделе. Последний раз случай заражения с летальным исходом в регионе регистрировали 19 лет назад. Человек скончался от прогрессирующей болезни в Крутинском районе в 2004 году. На этот раз от бешенства умер житель Колосовского района. В местном Роспотребнадзоре сообщили, что мужчину укусила собака, но он не обращался за медицинской помощью. Через три недели его отвезли экстренно по скорой к врачам, однако курс прививок уже помочь не мог.