Смерть омича от бешенства, приговор экс-замминистра Степановой, скандал с МТС

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
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Updated Сегодня, 10:16
Эта новость шокировала многих на этой неделе. Последний раз случай заражения с летальным исходом в регионе регистрировали 19 лет назад. Человек скончался от прогрессирующей болезни в Крутинском районе в 2004 году. На этот раз от бешенства умер житель Колосовского района. В местном Роспотребнадзоре сообщили, что мужчину укусила собака, но он не обращался за медицинской помощью. Через три недели его отвезли экстренно по скорой к врачам, однако курс прививок уже помочь не мог.
На днях состоялось заседание по делу бывшего замминистра энергетики и ЖКК Омской области. Экс-руководителя «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области» Марину Степанову признали виновной в коммерческом подкупе и получении взятки. Следствие и суд также установили, что именно она ответственна за обрушение стены в доме по улице 20 Партсъезда. Степановой назначили восемь лет лишения свободы со штрафом в размере 22 млн рублей. Соболиную шубу и другие вещи, которые она купила на взяточные деньги, решено изъять в доход государства.
Скандал разразился в конце рабочей недели. В соцсетях «завирусились» скриншоты, где демонстрируется содержимое определенного телеграм-канала. В постах указывалось о том, что сотрудники омского МТС отправляют в открытый доступ паспортные данные клиентов. Работники компании не стеснялись и оскорблять клиентов, которые им не понравились. В пресс-центре МТС Городу55 сообщили, что намерены обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Эта история произошла в селе Одесское в конце сентября. Малыша совершенно случайно днем обнаружила работница МФЦ. Женщина шла с обеда на работу и услышала плач. Обогрев малыша, она вызвала скорую помощь. Мальчик оказался абсолютно здоров и был передан в приемную семью. На поиски матери ушло какое-то время, но по итогу ее нашли. Оказалось, что у нее начались внезапные роды прямо в парке, однако оставлять ребенка она не хотела. Более того, женщина до последнего скрывала беременность. У нее уже есть двухлетняя дочь. Горе-матери грозит до 20 лет заключения.
Обильные осадки стали причиной отключения света больше чем в 20 населенных пунктах региона. Проливной дождь и снегопад, гололед и штормовой ветер — начало выходных для омичей выдалось достаточно «ярким». В ночь с субботы на воскресенье в Омске выпала практически полная месячная норма осадков. Дорожные службы активно чистят город, а за чертой областного центра специалисты «Омскэнерго» пытаются восстановить подачу электроэнергии.
Вандалы покусились на памятник адмиралу Александру Колчаку. Кто-то облил его оранжевой краской и оставил слабо читаемую надпись, будто попытавшись написать слово «Палач». В пресс-центре регионального УМВД сообщили Городу55, что будут выяснять обстоятельства ситуации, назначена проверка. Пока неизвестно, кто мог испортить скульптуру. Напомним, что она расположена перекрестке улиц Ильинская и Броз Тито.