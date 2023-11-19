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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Капризы погоды убирали всю ночь

Омск залило дождем и засыпало снегом

19 ноября 2023, 04:05
Фото: Администрация города Омска
Капризы погоды убирали всю ночь
Только за ночь в областном центре выпала практически месячная норма осадков.

Днем и ночью Омск встретился сразу с двумя явлениями природы, — проливным дождем и снегопадом.

«За ночь в Омске выпала практически полная месячная норма осадков. В ликвидации снегопада было задействовано более 240 единиц техники. Дополнительно привлекалось 130 рабочих», — написал в своем телеграм канале мэр Омска Сергей Шелест.

По словам градоначальника, очищены въезды в город, во всех административных округах выполнено прометание основных дорог. Сегодня работы продолжится

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов#Сергей Шелест
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