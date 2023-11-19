Омск залило дождем и засыпало снегом

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Днем и ночью Омск встретился сразу с двумя явлениями природы, — проливным дождем и снегопадом.
«За ночь в Омске выпала практически полная месячная норма осадков. В ликвидации снегопада было задействовано более 240 единиц техники. Дополнительно привлекалось 130 рабочих», — написал в своем телеграм канале мэр Омска Сергей Шелест.
По словам градоначальника, очищены въезды в город, во всех административных округах выполнено прометание основных дорог. Сегодня работы продолжится