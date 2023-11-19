Бригады «Омскэлектро» в круглосуточном режиме устраняют аварии из-за снегопада

В Омске сильный дождь, снегопад и штормовой ветер стали причиной целого ряда происшествий: на трассах образовались пробки, в городе трамвай сошел с рельсов, также в разных районах Омска деревья упали на автомобили и на линии электропередачи, во время падения они повредили опоры ЛЭП и оборвали провода.