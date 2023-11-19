Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Работы в месте ЧП продолжаются и сейчас

Бригады «Омскэлектро» в круглосуточном режиме устраняют аварии из-за снегопада

19 ноября 2023, 13:28
Фото: 1MI
Работы в месте ЧП продолжаются и сейчас
Все работы планируют завершить до вечера.

В Омске сильный дождь, снегопад и штормовой ветер стали причиной целого ряда происшествий: на трассах образовались пробки, в городе трамвай сошел с рельсов, также в разных районах Омска деревья упали на автомобили и на линии электропередачи, во время падения они повредили опоры ЛЭП и оборвали провода.

Несмотря на высокую загруженность из-за большого числа аварийных ситуаций, сотрудники всех служб «Омскэлектро», в том числе 15 аварийно-восстановительных бригад, с 21:00 18 ноября до сих пор продолжают восстановительные работы.

Основные работы планируется выполнить до 19:00–20:00 19 ноября. В случае аварий или неполадок «Омскэлектро» просит обращаться по указанным ниже телефонам.

Дождь и снег оставили жителей Омской области без света
Узнать подробнее
Читайте также:
Смерть омича от бешенства, приговор экс-замминистра Степановой, скандал с МТСНовый смартфон лишил омичку почти 50 тысяч рублейПришла зима. В начале недели омичей ждут морозы до — 22 градусов
#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Электричество#Новости#Василий Попов
Подпишитесь
Смерть омича от бешенства, приговор экс-замминистра Степановой, скандал с МТС
Сегодня, 10:14
Омск залило дождем и засыпало снегом
Сегодня, 04:05
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Ткач — наш моторчик»
Сегодня, 10:36
Дождь и снег оставили жителей Омской области без света
Сегодня, 04:23
Омичи пожаловались на потоп из-за бездействия коммунальных служб
Сегодня, 09:15
Пришла зима. В начале недели омичей ждут морозы до — 22 градусов
Сегодня, 07:28