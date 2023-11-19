Бригады «Омскэлектро» в круглосуточном режиме устраняют аварии из-за снегопада

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Омске сильный дождь, снегопад и штормовой ветер стали причиной целого ряда происшествий: на трассах образовались пробки, в городе трамвай сошел с рельсов, также в разных районах Омска деревья упали на автомобили и на линии электропередачи, во время падения они повредили опоры ЛЭП и оборвали провода.
Несмотря на высокую загруженность из-за большого числа аварийных ситуаций, сотрудники всех служб «Омскэлектро», в том числе 15 аварийно-восстановительных бригад, с 21:00 18 ноября до сих пор продолжают восстановительные работы.
Основные работы планируется выполнить до 19:00–20:00 19 ноября. В случае аварий или неполадок «Омскэлектро» просит обращаться по указанным ниже телефонам.