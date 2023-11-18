В Саратове дошкольник погиб во время игры с котенком

Инцидент произошел, когда мальчик играл с котенком, используя шнурок, который был привязан к двери. Предположительно, ребенок запутался в шнурке и задохнулся. Дма с ребенком находилась его бабушка, которая вызвала скорую помощь. Медики уже не смогли помочь мальчику.