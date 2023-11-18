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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

В Саратове дошкольник погиб во время игры с котенком

18 ноября 2023, 09:02
Четырехлетний ребенок скончался в Саратове во время игры с котенком.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел, когда мальчик играл с котенком, используя шнурок, который был привязан к двери. Предположительно, ребенок запутался в шнурке и задохнулся. Дма с ребенком находилась его бабушка, которая вызвала скорую помощь. Медики уже не смогли помочь мальчику.

В данный момент прокуратура проводит проверку по этому случаю.

#Происшествия
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