В Саратове дошкольник погиб во время игры с котенком

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел, когда мальчик играл с котенком, используя шнурок, который был привязан к двери. Предположительно, ребенок запутался в шнурке и задохнулся. Дма с ребенком находилась его бабушка, которая вызвала скорую помощь. Медики уже не смогли помочь мальчику.
В данный момент прокуратура проводит проверку по этому случаю.