Сэкономили 4 миллиона. Техобслуживанием омского метромоста займется фирма из Королева

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Омске выбрали подрядчика для техобслуживания инженерно-технических систем метромоста в следующем году. КУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» готово было заплатить 6,28 млн рублей.
На аукцион поступило три заявки, но лучшим оказалось предложение «Центра взрывоопасности» из города Королев Московской области. Компания, зарегистрированная в 2012 году, снизила начальную цену на 4,4 млн. За техобслуживание она получит 1,82 млн рублей.
«Центром взрывоопасности» владеют Сергей Клиновицкий и Анна Голикова. Их фирма специализируется на деятельности в области безопасности и выигрывает подряды в самых разных российских регионах.
По условиям контракта с омским казенным учреждением, компания должна приступить к своим обязанностям 1 января 2024 года. Срок окончания договора — 24 декабря следующего года. В задачи подрядчика из Московской области входит обслуживание сигнализации, программного обеспечения, видеонаблюдения, электроснабжения и другого оборудования на объекте. Помимо этого «Центр взрывоопасности» займется сбором и обработкой информации на сервере, внешним осмотром объекта на наличие возможных повреждений.
Ранее Город55 рассказывал о планах построить у метромоста новую транспортную развязку. На это готовы были потратить 120 млн рублей. Но в Госавтоинспекции забраковали проект и заявили, что эта развязка никак не решит проблемы перекрестков, которые сейчас перегружены: