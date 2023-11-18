Сэкономили 4 миллиона. Техобслуживанием омского метромоста займется фирма из Королева

По условиям контракта с омским казенным учреждением, компания должна приступить к своим обязанностям 1 января 2024 года. Срок окончания договора — 24 декабря следующего года. В задачи подрядчика из Московской области входит обслуживание сигнализации, программного обеспечения, видеонаблюдения, электроснабжения и другого оборудования на объекте. Помимо этого «Центр взрывоопасности» займется сбором и обработкой информации на сервере, внешним осмотром объекта на наличие возможных повреждений.