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Омский метромост

Сэкономили 4 миллиона. Техобслуживанием омского метромоста займется фирма из Королева

18 ноября 2023, 10:23
Фото: Город55
Омский метромост

Техобслуживание омского метромоста доверили «Центру взрывобезопасности»

К работе подрядчик должен приступить 1 января 2024 года.

В Омске выбрали подрядчика для техобслуживания инженерно-технических систем метромоста в следующем году. КУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» готово было заплатить 6,28 млн рублей.

На аукцион поступило три заявки, но лучшим оказалось предложение «Центра взрывоопасности» из города Королев Московской области. Компания, зарегистрированная в 2012 году, снизила начальную цену на 4,4 млн. За техобслуживание она получит 1,82 млн рублей.

«Центром взрывоопасности» владеют Сергей Клиновицкий и Анна Голикова. Их фирма специализируется на деятельности в области безопасности и выигрывает подряды в самых разных российских регионах.

По условиям контракта с омским казенным учреждением, компания должна приступить к своим обязанностям 1 января 2024 года. Срок окончания договора — 24 декабря следующего года. В задачи подрядчика из Московской области входит обслуживание сигнализации, программного обеспечения, видеонаблюдения, электроснабжения и другого оборудования на объекте. Помимо этого «Центр взрывоопасности» займется сбором и обработкой информации на сервере, внешним осмотром объекта на наличие возможных повреждений.

Ранее Город55 рассказывал о планах построить у метромоста новую транспортную развязку. На это готовы были потратить 120 млн рублей. Но в Госавтоинспекции забраковали проект и заявили, что эта развязка никак не решит проблемы перекрестков, которые сейчас перегружены:

В ГИБДД забраковали проект новой развязки у метромоста в центре Омска
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#Общество#Омск#Омская область#Мост#Контракт#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Метромост#Обслуживание#Юлия Истомина
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