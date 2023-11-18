Разбил дверь камнем. Пьяный омич пытался ограбить магазин, но попался полиции

На месте полицейские установили, что нарушитель уже был неоднократно судим. Кроме того, он находиться в нетрезвом состоянии. 31-летний житель Центрального округа разбил пластиковую дверь камнем и попал в помещение, сразу проверил кассу, но денег там не оказалось. Тогда он решил похитить алкоголь, но не успел — сотрудники поймали его с поличным.