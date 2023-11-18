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Разбил дверь камнем. Пьяный омич пытался ограбить магазин, но попался полиции

18 ноября 2023, 06:28
Фото: 1MI
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Пьяный омич хотел украсть из магазина алкоголь и деньги, но попался полиции

Кража не удалась, а сумма ущерба составила 20 000 рублей.

Происшествие случилось в магазине на улице Марка Никифорова. Неизвестный мужчина пытался похитить алкоголь, но на его действия сработала сигнализация. Злоумышленника остановили сотрудники магазина и сообщили в полицию.

На месте полицейские установили, что нарушитель уже был неоднократно судим. Кроме того, он находиться в нетрезвом состоянии. 31-летний житель Центрального округа разбил пластиковую дверь камнем и попал в помещение, сразу проверил кассу, но денег там не оказалось. Тогда он решил похитить алкоголь, но не успел — сотрудники поймали его с поличным.

Общая сумма ущерба составила 20 000 рублей. По факту преступления следователь отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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Видео: УМВД России по Омской области
Начало бизнеса. Омич украл из магазина больше десятка кружек и продавал их прохожим
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