Разбил дверь камнем. Пьяный омич пытался ограбить магазин, но попался полиции

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Происшествие случилось в магазине на улице Марка Никифорова. Неизвестный мужчина пытался похитить алкоголь, но на его действия сработала сигнализация. Злоумышленника остановили сотрудники магазина и сообщили в полицию.
На месте полицейские установили, что нарушитель уже был неоднократно судим. Кроме того, он находиться в нетрезвом состоянии. 31-летний житель Центрального округа разбил пластиковую дверь камнем и попал в помещение, сразу проверил кассу, но денег там не оказалось. Тогда он решил похитить алкоголь, но не успел — сотрудники поймали его с поличным.
Общая сумма ущерба составила 20 000 рублей. По факту преступления следователь отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.