Она сказала да! Омич сделал предложение возлюбленной во время спектакля в театре

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Видеозапись опубликовали в официальной группе Лицейского театра. По ней можно понять, что мужчина заранее договорился с актерами и они помоги ему сделать удачный сюрприз.
Во время спектакля один из артистов задал вопрос залу: «Есть ли незанятая невеста?», на что омич ответил «да!», встал на колено и сделал предложение возлюбленной. Она была счастлива и, конечно, согласилась.
«Поздравляем ребят и желаем любви на всю жизнь. Пусть желание удивлять и способность удивляться всегда будут с вами. Счастья вам!» — пожелала труппа театра.