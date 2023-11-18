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Posted 18 ноября 2023, 13:53

Published 18 ноября 2023, 13:53

Modified 1 декабря 2024, 07:03

Updated 1 декабря 2024, 07:03

Она сказала да! Омич сделал предложение возлюбленной во время спектакля в театре

18 ноября 2023, 13:53

Во время спектакля в Лицейском театре омич сделал предложение своей возлюбленной

Это произошло вчера, 17 ноября, во время постановки «Шалый» (16+).

Видеозапись опубликовали в официальной группе Лицейского театра. По ней можно понять, что мужчина заранее договорился с актерами и они помогли ему сделать удачный сюрприз.

Во время спектакля один из артистов задал вопрос залу: «Есть ли незанятая девица?», на что омич ответил «есть!», встал на колено и сделал предложение возлюбленной. Она была счастлива и, конечно, согласилась.

«Поздравляем ребят и желаем любви на всю жизнь. Пусть желание удивлять и способность удивляться всегда будут с вами. Счастья вам!» — пожелала труппа театра.
#Анастасия Баянова#Театр#Омск#Театры#Новости#Лицейский театр#Предложение
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