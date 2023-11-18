Она сказала да! Омич сделал предложение возлюбленной во время спектакля в театре

Во время спектакля в Лицейском театре омич сделал предложение своей возлюбленной

Это произошло вчера, 17 ноября, во время постановки «Шалый» (16+).

Видеозапись опубликовали в официальной группе Лицейского театра. По ней можно понять, что мужчина заранее договорился с актерами и они помогли ему сделать удачный сюрприз. Во время спектакля один из артистов задал вопрос залу: «Есть ли незанятая девица?», на что омич ответил «есть!», встал на колено и сделал предложение возлюбленной. Она была счастлива и, конечно, согласилась. «Поздравляем ребят и желаем любви на всю жизнь. Пусть желание удивлять и способность удивляться всегда будут с вами. Счастья вам!» — пожелала труппа театра.