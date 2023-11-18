Она сказала да! Омич сделал предложение возлюбленной во время спектакля в театре

Posted 18 ноября 2023, 13:53
Published 18 ноября 2023, 13:53
Modified 1 декабря 2024, 07:03
Updated 1 декабря 2024, 07:03
Видеозапись опубликовали в официальной группе Лицейского театра. По ней можно понять, что мужчина заранее договорился с актерами и они помогли ему сделать удачный сюрприз.
Во время спектакля один из артистов задал вопрос залу: «Есть ли незанятая девица?», на что омич ответил «есть!», встал на колено и сделал предложение возлюбленной. Она была счастлива и, конечно, согласилась.
«Поздравляем ребят и желаем любви на всю жизнь. Пусть желание удивлять и способность удивляться всегда будут с вами. Счастья вам!» — пожелала труппа театра.