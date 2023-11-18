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Омич стал замначальника УМВД России по Кемеровской области

18 ноября 2023, 05:54
Фото: Midjourney
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Заместителем начальника кемеровского УМВД стал омский полковник

На должность назначен полковник полиции Георгий Гиоргадзе.

Такой указ подписал президент РФ. Гиоргадзе занимал должность заместителя начальника УМВД России по Омской области с 2017 года. Вчера, 17 ноября, генерал-лейтенант полиции Геннадий Корниенко представил его личному составу кузбасской полиции.

Георгий Гиоргадзе родился в 1970 году в Омске. В 1999 году окончил Омский юридический институт МВД России, после проходил службу в различных подразделениях МВД, в том числе оперативного блока и информационно-аналитического направления. За время службы неоднократно выезжал в командировки на территорию Северо-Кавказского региона.

Генерал Корниенко поздравил полковника полиции с назначением и отметил, что его профессионализм и опыт только усилит работу оперативного блока кузбасской полиции, рассказали в пресс-службе УМВД России по Кемеровской области.

Фото: УМВД России по Кемеровской области
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