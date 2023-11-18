Омич стал замначальника УМВД России по Кемеровской области

Георгий Гиоргадзе родился в 1970 году в Омске. В 1999 году окончил Омский юридический институт МВД России, после проходил службу в различных подразделениях МВД, в том числе оперативного блока и информационно-аналитического направления. За время службы неоднократно выезжал в командировки на территорию Северо-Кавказского региона.