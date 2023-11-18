Надвигается гололед. В омской Госавтоинспекции напомнили о важности соблюдения ПДД

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Госавтоинспекторы напомнили, что во время гололеда водителям стоит быть предельно внимательными при движении по мостам и путепроводам, а также воздержаться от резких перестроений и других небезопасных маневров, которые подвергают опасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.
Кроме того, в плохую погоду обязательно использовать противотуманные фары, а во время сильного тумана снижать скорость и включать огни аварийной сигнализации. Снижать скорость следует и перед пешеходными переходами.
Пешеходам же рекомендовано использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках, так как день становится все короче. Передвигаться следует только по тротуарам, а переходить проезжую часть исключительно по пешеходным переходам.
«В условиях понижения температуры все экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. На загородных автодорогах автоинспекторы будут регулярно проводить мониторинг дорожной обстановки, при необходимости — оказывать помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию», — добавили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.