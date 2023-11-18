Надвигается гололед. В омской Госавтоинспекции напомнили о важности соблюдения ПДД

Госавтоинспекторы напомнили, что во время гололеда водителям стоит быть предельно внимательными при движении по мостам и путепроводам, а также воздержаться от резких перестроений и других небезопасных маневров, которые подвергают опасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.