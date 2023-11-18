Куриная проверка, тюремный мошенник и крупное назначение. Омск сегодня

Одной из жертв стал 54-летний слесарь детского сада. Мужчина увидел объявление о продаже сахара по низкой цене и написал продавцу в мессенджере. В ходе переписки потерпевший договорился о покупке 2 тонн сахара за 99 тысяч рублей. Он сразу перевел деньги на карту мошеннику и получил от продавца сообщение об отправке груза. Однако позвонив на следующий день в транспортную компанию, омич узнал, что никакого заказа на самом деле на существует. Тогда он решил связаться с лжепродавцом, который признался, что сахар он не отправлял и вообще сидит в тюрьме.