Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Иллюстрация

Куриная проверка, тюремный мошенник и крупное назначение. Омск сегодня

18 ноября 2023, 13:53
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. УФАС начало проверку из-за роста цен на куриное мясо в Омской области

В ходе проверки управление федеральной антимонопольной службы даст оценку действиям компаний и проверит их на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Проверки уже прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае и других субъектах РФ. После сотрудники управления проанализируют всю полученную информацию, и сделают выводы о наличии либо отсутствии нарушений закона в деятельности компаний-производителей.

Из-за подорожания куриного мяса омское УФАС начало антикартельную проверку
Узнать подробнее

Новость №2. Омские телефонные мошенники совершили 98 преступлений за неделю

Одной из жертв стал 54-летний слесарь детского сада. Мужчина увидел объявление о продаже сахара по низкой цене и написал продавцу в мессенджере. В ходе переписки потерпевший договорился о покупке 2 тонн сахара за 99 тысяч рублей. Он сразу перевел деньги на карту мошеннику и получил от продавца сообщение об отправке груза. Однако позвонив на следующий день в транспортную компанию, омич узнал, что никакого заказа на самом деле на существует. Тогда он решил связаться с лжепродавцом, который признался, что сахар он не отправлял и вообще сидит в тюрьме.

Аферист обманул омского слесаря, а потом признался, что сидит в тюрьме
Узнать подробнее

Новость №3. Заместителем начальника кемеровского УМВД стал омский полковник

Теперь эту должность занимает Георгий Гиоргадзе. Указ о назначении подписал президент РФ. Гиоргадзе занимал должность заместителя начальника УМВД России по Омской области с 2017 года. Вчера, 17 ноября, генерал-лейтенант полиции Геннадий Корниенко представил его личному составу кузбасской полиции и отметил, что его профессионализм и опыт только усилит работу оперативного блока кузбасской полиции, рассказали в пресс-службе УМВД России по Кемеровской области.

Омич стал замначальника УМВД России по Кемеровской области
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Мошенничество#УФАС#Проверка#Назначение#Мошенники#Мошеничество#Отставки и назначения#Новости#Итоги дня#Афера#Назначения#Мошенник#Телефонные мошенники#Проверки#Аферист#Курица#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество#Куриное мясо
Подпишитесь
«Неудобный человек для ректора». Кто защитит права работников Омского госуниверситета
Сегодня, 10:34
Готовьте ручки и паспорт. В минобре опубликовали план проведения ЕГЭ-2024
Сегодня, 10:28
Омич стал замначальника УМВД России по Кемеровской области
Сегодня, 05:54
Аферист обманул омского слесаря, а потом признался, что сидит в тюрьме
Сегодня, 07:53
В Омске ищут 54-летнего мужчину, ушедшего из дома почти месяц назад
Сегодня, 03:39
Из-за подорожания куриного мяса омское УФАС начало антикартельную проверку
Сегодня, 04:30