Куриная проверка, тюремный мошенник и крупное назначение. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Новость №1. УФАС начало проверку из-за роста цен на куриное мясо в Омской области
В ходе проверки управление федеральной антимонопольной службы даст оценку действиям компаний и проверит их на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Проверки уже прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае и других субъектах РФ. После сотрудники управления проанализируют всю полученную информацию, и сделают выводы о наличии либо отсутствии нарушений закона в деятельности компаний-производителей.
Новость №2. Омские телефонные мошенники совершили 98 преступлений за неделю
Одной из жертв стал 54-летний слесарь детского сада. Мужчина увидел объявление о продаже сахара по низкой цене и написал продавцу в мессенджере. В ходе переписки потерпевший договорился о покупке 2 тонн сахара за 99 тысяч рублей. Он сразу перевел деньги на карту мошеннику и получил от продавца сообщение об отправке груза. Однако позвонив на следующий день в транспортную компанию, омич узнал, что никакого заказа на самом деле на существует. Тогда он решил связаться с лжепродавцом, который признался, что сахар он не отправлял и вообще сидит в тюрьме.
Новость №3. Заместителем начальника кемеровского УМВД стал омский полковник
Теперь эту должность занимает Георгий Гиоргадзе. Указ о назначении подписал президент РФ. Гиоргадзе занимал должность заместителя начальника УМВД России по Омской области с 2017 года. Вчера, 17 ноября, генерал-лейтенант полиции Геннадий Корниенко представил его личному составу кузбасской полиции и отметил, что его профессионализм и опыт только усилит работу оперативного блока кузбасской полиции, рассказали в пресс-службе УМВД России по Кемеровской области.