Из-за подорожания куриного мяса омское УФАС начало антикартельную проверку

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В ходе проверки управление федеральной антимонопольной службы даст оценку действиям компаний и проверит их на предмет заключения антиконкурентных соглашений.
После сотрудники управления проанализируют всю полученную информацию, и сделают выводы о наличии либо отсутствии нарушений закона в деятельности компаний-производителей.
В случае наличия нарушений закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела, сообщили в пресс-службе УФАС по Омской области. Кроме того, если нарушения будут установлены во время рассмотрения антимонопольных дел, компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.