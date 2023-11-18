Из-за подорожания куриного мяса омское УФАС начало антикартельную проверку

В случае наличия нарушений закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела, сообщили в пресс-службе УФАС по Омской области. Кроме того, если нарушения будут установлены во время рассмотрения антимонопольных дел, компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.