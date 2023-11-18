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УФАС начало проверку из-за роста цен на куриное мясо в Омской области

Из-за подорожания куриного мяса омское УФАС начало антикартельную проверку

18 ноября 2023, 04:30
Фото: 1MI

УФАС начало проверку из-за роста цен на куриное мясо в Омской области

Проверки уже прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае и других субъектах РФ.

В ходе проверки управление федеральной антимонопольной службы даст оценку действиям компаний и проверит их на предмет заключения антиконкурентных соглашений.

После сотрудники управления проанализируют всю полученную информацию, и сделают выводы о наличии либо отсутствии нарушений закона в деятельности компаний-производителей.

В случае наличия нарушений закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела, сообщили в пресс-службе УФАС по Омской области. Кроме того, если нарушения будут установлены во время рассмотрения антимонопольных дел, компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

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#Омск#Омская область#Мясо#УФАС#Проверка#Новости#Проверки#Мясные продукты#Мясо птицы#Курица#Анастасия Баянова
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