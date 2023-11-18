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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

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Аферист обманул омского слесаря, а потом признался, что сидит в тюрьме

18 ноября 2023, 07:53
Фото: Midjourney
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Омские телефонные мошенники совершили 98 преступлений за неделю

Одной из жертв стал 54-летний слесарь детского сада, поверивший объявлению о продаже сахара по низкой цене.

Только за прошедшую неделю мошенники совершили 98 преступлений. Часть из них — обман во время покупки товаров в интернете. На уловки аферистов попадаются даже самые недоверчивые пользователи.

15 ноября жертвой такого обмана стал 54-летний слесарь детского сада. Мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже сахара по низкой цене. Поверив ему, он написал продавцу в соцсети. В ходе переписки потерпевший договорился о покупке 2 тонн сахара за 99 тысяч рублей.

Мужчина сразу перевел деньги на карту, которую оставил мошенник и получил от продавца сообщение об отправке груза. Однако позвонив на следующий день в транспортную компанию, омич узнал, что никакой заказ на доставку не оформлялся. Позже он решил связаться с лжепродавцом, который признался, что сахар он не отправлял и вообще сидит в тюрьме.

Сейчас по этому факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

«При заключении сделок купли-продажи в сети „Интернет“, в том числе на сайтах бесплатных объявлений необходимо осторожно относиться к предложениям о покупке товаров по заниженной стоимости, осуществлять предоплату после подтверждения отправки товара или получения его транспортной компанией, внимательно относиться к продавцам из других регионов», — напомнили в региональной прокуратуре.
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