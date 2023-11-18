Аферист обманул омского слесаря, а потом признался, что сидит в тюрьме

Posted 18 ноября 2023, 07:53
Published 18 ноября 2023, 07:53
Modified 18 ноября 2023, 08:15
Updated 18 ноября 2023, 08:15
Только за прошедшую неделю мошенники совершили 98 преступлений. Часть из них — обман во время покупки товаров в интернете. На уловки аферистов попадаются даже самые недоверчивые пользователи.
15 ноября жертвой такого обмана стал 54-летний слесарь детского сада. Мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже сахара по низкой цене. Поверив ему, он написал продавцу в соцсети. В ходе переписки потерпевший договорился о покупке 2 тонн сахара за 99 тысяч рублей.
Мужчина сразу перевел деньги на карту, которую оставил мошенник и получил от продавца сообщение об отправке груза. Однако позвонив на следующий день в транспортную компанию, омич узнал, что никакой заказ на доставку не оформлялся. Позже он решил связаться с лжепродавцом, который признался, что сахар он не отправлял и вообще сидит в тюрьме.
Сейчас по этому факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.
«При заключении сделок купли-продажи в сети „Интернет“, в том числе на сайтах бесплатных объявлений необходимо осторожно относиться к предложениям о покупке товаров по заниженной стоимости, осуществлять предоплату после подтверждения отправки товара или получения его транспортной компанией, внимательно относиться к продавцам из других регионов», — напомнили в региональной прокуратуре.