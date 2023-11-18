Аферист обманул омского слесаря, а потом признался, что сидит в тюрьме

Мужчина сразу перевел деньги на карту, которую оставил мошенник и получил от продавца сообщение об отправке груза. Однако позвонив на следующий день в транспортную компанию, омич узнал, что никакой заказ на доставку не оформлялся. Позже он решил связаться с лжепродавцом, который признался, что сахар он не отправлял и вообще сидит в тюрьме.