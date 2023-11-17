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Иллюсрация

Вне личных границ. Ученики омской школы пожаловались на видеонаблюдение в туалете

17 ноября 2023, 12:07
Фото: 1MI
Иллюсрация

Ученики одной из омских школ пожаловались на видеокамеру в мужском туалете

О ситуации рассказали обучающиеся гимназии №9.

Сообщение об этом появилось в сообществе «Омск Live». Ученик рассказал, что в туалете гимназии установлена камера видеонаблюдения. По прикрепленному видео можно заметить, что в поле зрения камеры, вероятно, входят и кабинки.

«Камера установлена в мужском туалете. Первый этаж, гимназия №9», — комментирует видеозапись мальчик.
Фото: Скриншот паблика "Омск Live"

На жалобу обратили внимание в городской администрации, уверив, что видеокамера — всего лишь муляж и не может выполнять съемку.

«По информации руководства учебного заведения в санитарном узле гимназии № 9 установлен муляж камеры видеонаблюдения. Он, естественно, не способен выполнять фото- и видеосъёмку. Муляж, как поясняет директор гимназии В. Е. Минеева, был установлен для предотвращения фактов порчи имущества, которые случались ранее», — пояснили в мэрии.

В связи с произошедшей ситуацией департамент образования порекомендовал руководству гимназии больше не использовать такие методы и усилить воспитательную работу с учениками.

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