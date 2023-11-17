Власти Южной Кореи введут запрет на употребление в пищу собачьего мяса

Posted Вчера, 20:46
Published Вчера, 20:46
Modified Вчера, 22:21
Updated Вчера, 22:21
По словам Ю Ый Дона, пришло время прекратить практику употребления мяса собак в Южной Корее. Это решение основывается как на ущербе для имиджа страны, так и на том факте, что все больше корейцев заводят собак в качестве домашних питомцев. Он заявил: «Мы будем настаивать на принятии специального законопроекта, который положит конец употреблению мяса собак в пищу, в течение этого года.» Об этом пишет Общественная службе новостей.
Депутат подчеркнул, что правительство собирается исключить собак из категории домашнего скота и создать финансовые программы для помощи владельцам ферм, где собаки выращиваются для мяса, с целью постепенного закрытия таких бизнесов. Он также отметил, что предполагается, что этот закон начнет действовать с 2027 года.