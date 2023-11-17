Власти Южной Кореи введут запрет на употребление в пищу собачьего мяса

По словам Ю Ый Дона, пришло время прекратить практику употребления мяса собак в Южной Корее. Это решение основывается как на ущербе для имиджа страны, так и на том факте, что все больше корейцев заводят собак в качестве домашних питомцев. Он заявил: «Мы будем настаивать на принятии специального законопроекта, который положит конец употреблению мяса собак в пищу, в течение этого года.» Об этом пишет Общественная службе новостей.