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Posted Вчера, 20:46

Published Вчера, 20:46

Modified Вчера, 22:21

Updated Вчера, 22:21

Власти Южной Кореи введут запрет на употребление в пищу собачьего мяса

17 ноября 2023, 20:46
Правительство Республики Корея планирует принять закон, запрещающий употребление собачьего мяса в пищу до конца текущего года. Этой информацией поделился парламентарий Ю Ый Дон, ссылаясь на агентство Yonhap.

По словам Ю Ый Дона, пришло время прекратить практику употребления мяса собак в Южной Корее. Это решение основывается как на ущербе для имиджа страны, так и на том факте, что все больше корейцев заводят собак в качестве домашних питомцев. Он заявил: «Мы будем настаивать на принятии специального законопроекта, который положит конец употреблению мяса собак в пищу, в течение этого года.» Об этом пишет Общественная службе новостей.

Депутат подчеркнул, что правительство собирается исключить собак из категории домашнего скота и создать финансовые программы для помощи владельцам ферм, где собаки выращиваются для мяса, с целью постепенного закрытия таких бизнесов. Он также отметил, что предполагается, что этот закон начнет действовать с 2027 года.

#Общество
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