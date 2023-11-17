Виталий Хоценко: «Гостей сибиряки всегда встречают щедро накрытым столом»

Для проведения гастрономического шоу на дне Омской области бренд-шефы собрали воедино множество рецептов блюд из сибирской глубинки и секреты чалдонской кухни. Для каждого блюда были тщательно подобраны ингредиенты, многие из которых — фермерские, сохранившие в себе все самые лучшие оттенки природы.