Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Виталий Хоценко: «Гостей сибиряки всегда встречают щедро накрытым столом»

Виталий Хоценко: «Гостей сибиряки всегда встречают щедро накрытым столом»

17 ноября 2023, 14:39
Фото: Правительство Омской области
В день Омской области на выставке-форуме «Россия» омские шеф-повара представили блюда сибирской и чалдонской кухонь.

Для проведения гастрономического шоу на дне Омской области бренд-шефы собрали воедино множество рецептов блюд из сибирской глубинки и секреты чалдонской кухни. Для каждого блюда были тщательно подобраны ингредиенты, многие из которых — фермерские, сохранившие в себе все самые лучшие оттенки природы.

«Особенности заселения территории Омской области сформировали уникальный региональный комплекс культурных заселения, разно национальные взаимодействия, разнообразие природных и климатических условий, а значит, типов хозяйствования, сформировали богатую культурную палитру, и, соответственно, поликультурную кухню. Можно утверждать, что на карте Омской области „присутствует“ вся Россия», — рассказала президент «Ассоциации омских кулинаров» Светлана Галкина.

Гостей церемонии поприветствовал Виталий Хоценко. Губернатор отметил, что сохранение традиций и чтение опыта предыдущих поколений — важная часть на пути прогресса.

«Современная жизнь меняется с космической скоростью, и только наследие предков помогает сохранять нашу идентичность и наше единство. Сибиряки — люди трудолюбивые, открытые и гостеприимные. После усердной работы омичи любят хорошо отдохнуть, а гостей сибиряки всегда встречают щедро накрытым столом», — рассказал глава региона.

Кроме того, в рамках мероприятия гостям международной выставки-форума «Россия» была представлена уникальная культура русских старожилов, серьезная этнографическая группа сибиряков — чалдонов. Посетителей угостили лучшими блюдами чалдонской кухни и ароматным чаем с сибирскими таежными травами.

Команду омских бренд-шефов под руководством Светланы Галкиной представляли бренд-шеф ресторана сибирской кухни «Осип Терлеев» Олег Мамонтов, бренд-шеф сети ресторанов сибирской кухни и кухни народов Севера «ФедяДичь» Павел Вайнбендер, шеф-повар Cronwell Парк Ника Константин Друговин, бренд-шеф сети гастролавок сибирской рыбы «Каракатица» Александр Хрипунов.

Фото: Правительство Омской области
Омский губернатор Хоценко подписал 5-летний план сотрудничества с Иркутской областью
Узнать подробнее
#Выставки#Омск#Омская область#Губернатор#Выставка#Губернатор области#Новости#Анастасия Баянова#Выставка Россия
Подпишитесь
Важно. Одна критика. В Росавиации оценили расследование посадки самолета Сочи-Омск в поле
Сегодня, 08:10
Продавали сим-карты. В МТС отреагировали на утечку паспортных данных клиентов в Омске
Сегодня, 11:56
Омич стал инвалидом на работе и перенес 20 операций, но суд простил его работодателей
Сегодня, 10:57
Согнул об голову 36 прутьев. Омич Шивляков установил новый мировой рекорд
Сегодня, 12:20
Выше нормы. Синоптики назвали причину непривычно теплого ноября в Омской области
Сегодня, 11:14
Предупреждение. Отставить гонки. В Омской области занесет снегом дороги на выходных
Сегодня, 09:45