Виталий Хоценко: «Гостей сибиряки всегда встречают щедро накрытым столом»

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Для проведения гастрономического шоу на дне Омской области бренд-шефы собрали воедино множество рецептов блюд из сибирской глубинки и секреты чалдонской кухни. Для каждого блюда были тщательно подобраны ингредиенты, многие из которых — фермерские, сохранившие в себе все самые лучшие оттенки природы.
«Особенности заселения территории Омской области сформировали уникальный региональный комплекс культурных заселения, разно национальные взаимодействия, разнообразие природных и климатических условий, а значит, типов хозяйствования, сформировали богатую культурную палитру, и, соответственно, поликультурную кухню. Можно утверждать, что на карте Омской области „присутствует“ вся Россия», — рассказала президент «Ассоциации омских кулинаров» Светлана Галкина.
Гостей церемонии поприветствовал Виталий Хоценко. Губернатор отметил, что сохранение традиций и чтение опыта предыдущих поколений — важная часть на пути прогресса.
«Современная жизнь меняется с космической скоростью, и только наследие предков помогает сохранять нашу идентичность и наше единство. Сибиряки — люди трудолюбивые, открытые и гостеприимные. После усердной работы омичи любят хорошо отдохнуть, а гостей сибиряки всегда встречают щедро накрытым столом», — рассказал глава региона.
Кроме того, в рамках мероприятия гостям международной выставки-форума «Россия» была представлена уникальная культура русских старожилов, серьезная этнографическая группа сибиряков — чалдонов. Посетителей угостили лучшими блюдами чалдонской кухни и ароматным чаем с сибирскими таежными травами.
Команду омских бренд-шефов под руководством Светланы Галкиной представляли бренд-шеф ресторана сибирской кухни «Осип Терлеев» Олег Мамонтов, бренд-шеф сети ресторанов сибирской кухни и кухни народов Севера «ФедяДичь» Павел Вайнбендер, шеф-повар Cronwell Парк Ника Константин Друговин, бренд-шеф сети гастролавок сибирской рыбы «Каракатица» Александр Хрипунов.