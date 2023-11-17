В Омске рядом с остановкой «СибНИИсхоз» загадочно умер 41-летний мужчина

Все началось с того, что около 06:56 в экстренные службы сообщили о мертвом мужчине, который лежал рядом с остановкой «СибНИИсхоз» на проспекте Королева. А в 15:14 возле дома по улице 1-й Амурский проезд, 5/3 прохожие наткнулись на лежащего на земле мужчину. Подошли поближе и поняли, что он мертв.