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В причинах смерти омичей сейчас рабираются силовики

В Омске рядом с остановкой «СибНИИсхоз» загадочно умер 41-летний мужчина

17 ноября 2023, 10:31
Фото: 1MI
В причинах смерти омичей сейчас рабираются силовики

В Омске на улице за один день загадочно умерли двое мужчин

Обстоятельства смерти установят следователи, пока о криминале речи не идет.

В Омске следователи выясняют все обстоятельства смерти двух 41-летних мужчин, тела которых нашли на разных улицах города в четверг, 16 ноября.

Все началось с того, что около 06:56 в экстренные службы сообщили о мертвом мужчине, который лежал рядом с остановкой «СибНИИсхоз» на проспекте Королева. А в 15:14 возле дома по улице 1-й Амурский проезд, 5/3 прохожие наткнулись на лежащего на земле мужчину. Подошли поближе и поняли, что он мертв.

«Эксперты и криминалисты осмотрели тела и не нашли никаких видимых следов насилия или криминала. Проводится проверка», — пояснили городу55 в СКР по Омской области.

Сейчас оба умерших находятся в морге для вскрытия, которое и должно установить причину смерти.

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