В Омске появилась Школа стоматологического здоровья для детей с РАС

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
Modified Сегодня, 02:47
Updated Сегодня, 02:47
Школа стоматологического здоровья начала работу в начале учебного года и приняла уже 25 детей разных возрастов. Курс состоит из практических и просветительских занятий и направлен на работу с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра. Известно, что из-за нарушений мелкой моторики они чаще испытывают проблемы со здоровьем зубов и с трудом переносят походы к стоматологу.
Благодаря волонтерскому проекту, юные участники в игровой форме отработали навыки ухода за полостью рта с помощью муляжей и гигиенических принадлежностей, а также узнали о важности гигиены. На занятиях в Школе стоматологического здоровья дети рисовали, лепили, играли в дантистов, что помогло снизить тревожность при посещении зубных врачей. Родителям также рассказали о правильном уходе и профилактике заболеваний в домашних условиях. По завершении обучения ученикам вручили памятки и дипломы.
Проект получил воплощение благодаря гранту от программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». На выделенные средства волонтеры приобрели оборудование, демонстрационные инструменты и муляжи для проведения мастер-классов, лекций и профилактических приемов.
«Омский НПЗ на протяжении многих лет помогает медучреждениям и инициативным медикам региона. Приятно видеть, что молодые врачи в начале своей трудовой карьеры также задумываются о помощи людям. Особенность проекта, который наше предприятие поддержало в рамках грантового конкурса „Родные города“, не только в движении навстречу здоровью особенных детей, но и в улучшении качества жизни семей. Это созвучно социальным приоритетам ОНПЗ», — подчеркнул генеральный директор предприятия Олег Белявский.
В дальнейшем авторы проекта планируют расширить команду и привлекать к занятиям ребят и с другими проблемами здоровья.