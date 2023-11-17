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В Омске появилась Школа стоматологического здоровья для детей с РАС

В Омске появилась Школа стоматологического здоровья для детей с РАС

17 ноября 2023, 02:47
Фото: Римма Злацовская
Волонтерский проект был создан стоматологическим факультетом ОмГМУ.

Школа стоматологического здоровья начала работу в начале учебного года и приняла уже 25 детей разных возрастов. Курс состоит из практических и просветительских занятий и направлен на работу с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра. Известно, что из-за нарушений мелкой моторики они чаще испытывают проблемы со здоровьем зубов и с трудом переносят походы к стоматологу.

Благодаря волонтерскому проекту, юные участники в игровой форме отработали навыки ухода за полостью рта с помощью муляжей и гигиенических принадлежностей, а также узнали о важности гигиены. На занятиях в Школе стоматологического здоровья дети рисовали, лепили, играли в дантистов, что помогло снизить тревожность при посещении зубных врачей. Родителям также рассказали о правильном уходе и профилактике заболеваний в домашних условиях. По завершении обучения ученикам вручили памятки и дипломы.

Проект получил воплощение благодаря гранту от программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». На выделенные средства волонтеры приобрели оборудование, демонстрационные инструменты и муляжи для проведения мастер-классов, лекций и профилактических приемов.

«Омский НПЗ на протяжении многих лет помогает медучреждениям и инициативным медикам региона. Приятно видеть, что молодые врачи в начале своей трудовой карьеры также задумываются о помощи людям. Особенность проекта, который наше предприятие поддержало в рамках грантового конкурса „Родные города“, не только в движении навстречу здоровью особенных детей, но и в улучшении качества жизни семей. Это созвучно социальным приоритетам ОНПЗ», — подчеркнул генеральный директор предприятия Олег Белявский.

В дальнейшем авторы проекта планируют расширить команду и привлекать к занятиям ребят и с другими проблемами здоровья.

#Общество#Омск#Омская область#Дети
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