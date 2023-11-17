В Омске появилась Школа стоматологического здоровья для детей с РАС

Благодаря волонтерскому проекту, юные участники в игровой форме отработали навыки ухода за полостью рта с помощью муляжей и гигиенических принадлежностей, а также узнали о важности гигиены. На занятиях в Школе стоматологического здоровья дети рисовали, лепили, играли в дантистов, что помогло снизить тревожность при посещении зубных врачей. Родителям также рассказали о правильном уходе и профилактике заболеваний в домашних условиях. По завершении обучения ученикам вручили памятки и дипломы.