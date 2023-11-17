Торги провалились. В Омске не нашли желающих достроить элитный дом на улице Тарской

Напомним, что этот элитный дом в 2004 году начинала возводить «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. В 2009 году он провел двойные продажи квартир и похитил вырученные деньги. Когда Дрокину предъявили обвинение в хищении 1,1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Золотые купола», он 9 лет прятался от правосудия в Испании. В 2020-м последовала депортация в Омск, и затем, в ноябре 2021-го, приговор в виде лишения свободы на 2,5 года. Из колонии Дрокину удалось выйти раньше — в июне прошлого года.