Торги провалились. В Омске не нашли желающих достроить элитный дом на улице Тарской

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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В конце октября в Омске Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства объявил аукцион на поиск подрядчика для завершения двух долгостроев. Одним из них был элитный многоквартирный дом на пересечении улиц Яковлева, 15 и Тарская, 52.
За работу готовы были заплатить 986,2 млн рублей. Большой очереди из желающих заняться достройкой не случилось: единственная заявка поступила от ООО «Стройтраст». Фирма предлагала завершить строительство за 801,3 млн рублей, то есть на 185 млн ниже начальной цены. Однако комиссия признала ее заявку несоответствующей требованиям.
«Несоответствие участника закупки требованиям документации (отсутствие у участника закупки опыта успешного выполнения участником СМР, критерий №2 конкурсной документации)», — говорится в обосновании решения комиссии.
Напомним, что этот элитный дом в 2004 году начинала возводить «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. В 2009 году он провел двойные продажи квартир и похитил вырученные деньги. Когда Дрокину предъявили обвинение в хищении 1,1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Золотые купола», он 9 лет прятался от правосудия в Испании. В 2020-м последовала депортация в Омск, и затем, в ноябре 2021-го, приговор в виде лишения свободы на 2,5 года. Из колонии Дрокину удалось выйти раньше — в июне прошлого года.
В 2021 году функции застройщика на объект перешли к Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. Проект завершения строительства получил положительное заключение от госэкспертизы 14 июля 2023 года.
Кстати, сам дом сегодня готов на 90%, квартир в многоэтажке в центре города дожидаются 292 дольщика. Дом рассчитывали достроить за 12 месяцев.