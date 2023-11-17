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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

Холодные батареи - не всегда следствие аварии

Стылые батареи и запотевшие окна. Куда обратиться в Омске, чтобы вернуть тепло домой

17 ноября 2023, 05:28
Фото: 1MI
Холодные батареи - не всегда следствие аварии
Как утверждает старая поговорка, «в ноябре тепло холоду не указ»: омичей ждут крепчающие морозы, несмотря на пока что плюсовую температуру днем. Ранее Город 55 рассказал, как можно подготовить дом к холодам. Однако не все зависит от материала и толщины стен.

Это подтвердил и самый главный поставщик тепла в регионе — «Омск РТС». Кроме утепления стен, межпанельных швов, оконных и дверных проемов, причинами неуютной температуры дома могут быть:

  • неравномерность теплоносителя и грубые нарушения гидравлического режима в доме;
  • ржавчина и забитость отопителей (батареи, как и многое другое в квартире, требуют регулярного ухода и прочистки);
  • самовольное изменение схемы отопления жильцами.

Все эти проблемы в одиночку не решить, поэтому при первых поползновениях термометра в сторону нуля — срочно звоним в вашу УК. Это первая инстанция, ответственная за общедомовое оборудование: именно специалисты управляющей компании занимаются регулировкой температурного режима и обслуживанием внутридомовых теплосетей.

Если проблема только в вашей квартире — все равно звоните в УК. Ее представители не имеют права отказать, но могут отсрочить ремонт, обязательно уведомив жильцов о сроках устранения неполадок.

Полный список управляющих компаний, их адреса и телефоны — по ссылке.

Решить проблему холодных батарей поможет управляющая компанияРешить проблему холодных батарей поможет управляющая компания
Решить проблему холодных батарей поможет управляющая компания
Фото: Город55

Однако иногда не все складывается так, как нам бы хотелось. В этом случае омичи могут обратиться в Госжилинспекцию по номеру +7 (913) 155-13-85. А с 21 ноября появится возможность обратиться на Горячую линию по вопросам предоставления коммунальных услуг по отоплению по номеру +7 999 454 9028. Звонки принимаются с 09:00 до 11:00.

Кроме того, омичи всегда могут обратиться к поставщику тепла напрямую, но стоит помнить, что их обязательства не распространяются на дом. Если температура на входе в дом соответствует нормативам, то ресурсоснабжающая организация ничем помочь не сможет.

Последняя инстанция, способная помочь с ледяными трубами — Отдел энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения Департамента городского хозяйства, куда можно обратиться по телефону (381-2) 78-79-32.

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