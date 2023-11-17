Стылые батареи и запотевшие окна. Куда обратиться в Омске, чтобы вернуть тепло домой

Однако иногда не все складывается так, как нам бы хотелось. В этом случае омичи могут обратиться в Госжилинспекцию по номеру +7 (913) 155-13-85. А с 21 ноября появится возможность обратиться на Горячую линию по вопросам предоставления коммунальных услуг по отоплению по номеру +7 999 454 9028. Звонки принимаются с 09:00 до 11:00.