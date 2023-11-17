Стылые батареи и запотевшие окна. Куда обратиться в Омске, чтобы вернуть тепло домой

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Это подтвердил и самый главный поставщик тепла в регионе — «Омск РТС». Кроме утепления стен, межпанельных швов, оконных и дверных проемов, причинами неуютной температуры дома могут быть:
Все эти проблемы в одиночку не решить, поэтому при первых поползновениях термометра в сторону нуля — срочно звоним в вашу УК. Это первая инстанция, ответственная за общедомовое оборудование: именно специалисты управляющей компании занимаются регулировкой температурного режима и обслуживанием внутридомовых теплосетей.
Если проблема только в вашей квартире — все равно звоните в УК. Ее представители не имеют права отказать, но могут отсрочить ремонт, обязательно уведомив жильцов о сроках устранения неполадок.
Полный список управляющих компаний, их адреса и телефоны — по ссылке.
Однако иногда не все складывается так, как нам бы хотелось. В этом случае омичи могут обратиться в Госжилинспекцию по номеру +7 (913) 155-13-85. А с 21 ноября появится возможность обратиться на Горячую линию по вопросам предоставления коммунальных услуг по отоплению по номеру +7 999 454 9028. Звонки принимаются с 09:00 до 11:00.
Кроме того, омичи всегда могут обратиться к поставщику тепла напрямую, но стоит помнить, что их обязательства не распространяются на дом. Если температура на входе в дом соответствует нормативам, то ресурсоснабжающая организация ничем помочь не сможет.
Последняя инстанция, способная помочь с ледяными трубами — Отдел энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения Департамента городского хозяйства, куда можно обратиться по телефону (381-2) 78-79-32.