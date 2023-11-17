Стало известно, каким специалистам в Омске готовы платить более 200 000 рублей

Так, одной из самых высокооплачиваемых вакансий является руководитель офиса продаж. Специалисту в этой сфере готовы платить от 200 000 рублей, однако кандидат должен иметь свою клиентскую базу и успешно выстроенные отношения с дилерами региона. В обязанности работника будет входить привлечение партнеров, переговоры с клиентами и развитие отношений с дилерами мировых брендов.