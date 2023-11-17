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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:49

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Стало известно, каким специалистам в Омске готовы платить более 200 000 рублей

17 ноября 2023, 12:46
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, кому готовы платить самую высокую зарплату

Предложения региональных работодателей проанализировал сервис Работа.ру.

Так, одной из самых высокооплачиваемых вакансий является руководитель офиса продаж. Специалисту в этой сфере готовы платить от 200 000 рублей, однако кандидат должен иметь свою клиентскую базу и успешно выстроенные отношения с дилерами региона. В обязанности работника будет входить привлечение партнеров, переговоры с клиентами и развитие отношений с дилерами мировых брендов.

До 200 000 рублей предлагают агенту по продаже недвижимости, который будет организовывать переговоры между покупателем и продавцом, анализировать ценообразование и проводить показы недвижимости. Среди преимуществ вакансии — гибкий график работы и возможность обучения.

Монтажнику натяжных потолков в Омске готовы платить до 120 000 рублей. Кандидат на эту должность знать основы электрики и иметь желание. Преимуществом будет являться соответствующий опыт работы в сфере, а также наличие личного автомобиля и инструмента. В обязанности сотрудника будет входить монтаж натяжных потолков и осветительных приборов на объекте.

До 110 000 рублей может получать пеший курьер. Работник будет доставлять товары по адресам клиентов, опыт работы в этой сфере не имеет значения. Работодатель готов предоставить свободный и гибкий график, помощь на всех этапах обучения, а также еженедельные выплаты.

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