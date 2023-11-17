Согнул об голову 36 прутьев. Омич Шивляков установил новый мировой рекорд

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Омский спортсмен Михаил Шивляков установил новый мировой рекорд. Силач согнул об голову 36 металлических прутьев менее чем за минуту. Атлет проверил себя на прочность на презентации Омской области на выставке-форуме «Россия». Сегодня, 17 ноября, регион демонстрирует свои достижения в павильонах ВДНХ в Москве.
Рекорд зафиксировали представители «Книги рекордов России». Прутья длиной один метр и диаметром 1 сантиметр Шивляков согнул за 50 секунд.
«Надеюсь, не облысею раньше срока. Любое дело, в которое ты окунаешься с головой, нужно любить, погружаться полностью. Чтобы любовь была искренней, нужно понимать слово Родина, любить свою землю, свой регион. Нужно посвящать себя той сфере, которую выбрал. Я нашел себя как силача», — рассказал атлет.
Ранее, в День города, Михаил Шивляков поднял трактор и установил мировой рекорд. Вес снаряда составил 543 кг.
Напомним, ранее московская медиалаборатория «Гигарама» выпустила онлайн-гид по Омску, где собрала главные достопримечательности города. Интерактивный путеводитель для туристов стал продолжением проекта «Омск в самое сердце», героями которого были выдающиеся омичи. Каждый из них рассказал, кем и чем может гордиться город.