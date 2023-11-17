Согнул об голову 36 прутьев. Омич Шивляков установил новый мировой рекорд

Напомним, ранее московская медиалаборатория «Гигарама» выпустила онлайн-гид по Омску, где собрала главные достопримечательности города. Интерактивный путеводитель для туристов стал продолжением проекта «Омск в самое сердце», героями которого были выдающиеся омичи. Каждый из них рассказал, кем и чем может гордиться город.