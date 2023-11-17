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Омский силач Шивляков согнул об голову 36 прутьев и установил мировой рекорд

Согнул об голову 36 прутьев. Омич Шивляков установил новый мировой рекорд

17 ноября 2023, 12:20
Фото: Город55

Омский силач Шивляков согнул об голову 36 прутьев и установил мировой рекорд

Спортсмену для достижения цели понадобилось 50 секунд.

Омский спортсмен Михаил Шивляков установил новый мировой рекорд. Силач согнул об голову 36 металлических прутьев менее чем за минуту. Атлет проверил себя на прочность на презентации Омской области на выставке-форуме «Россия». Сегодня, 17 ноября, регион демонстрирует свои достижения в павильонах ВДНХ в Москве.

Рекорд зафиксировали представители «Книги рекордов России». Прутья длиной один метр и диаметром 1 сантиметр Шивляков согнул за 50 секунд.

Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов РоссииРекорд зафиксировали представители Книги рекордов России
Фото: Город55
«Надеюсь, не облысею раньше срока. Любое дело, в которое ты окунаешься с головой, нужно любить, погружаться полностью. Чтобы любовь была искренней, нужно понимать слово Родина, любить свою землю, свой регион. Нужно посвящать себя той сфере, которую выбрал. Я нашел себя как силача», — рассказал атлет.

Ранее, в День города, Михаил Шивляков поднял трактор и установил мировой рекорд. Вес снаряда составил 543 кг.

Напомним, ранее московская медиалаборатория «Гигарама» выпустила онлайн-гид по Омску, где собрала главные достопримечательности города. Интерактивный путеводитель для туристов стал продолжением проекта «Омск в самое сердце», героями которого были выдающиеся омичи. Каждый из них рассказал, кем и чем может гордиться город.

Омич Михаил Шивляков в День города поднял трактор и установил мировой рекорд
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