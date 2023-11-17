Психолог рассказала, какие типы женщин отпугивают мужчин

Второй тип — это женщины, которые слишком настойчивы в своих усилиях найти партнера для личной жизни. Они стремятся погрузиться в отношения и выйти замуж раньше времени. Их излишняя нетерпеливость и внутреннее беспокойство не проходят незамеченными для мужчин, которые предпочитают держаться подальше от таких женщин. Кроме того, мужчины избегают женщин, которые сильно боятся остаться одинокими.