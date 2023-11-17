Психолог рассказала, какие типы женщин отпугивают мужчин

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Мужчины всегда были притянуты к представительницам женского пола. Однако, не все женщины могут завоевать мужские сердца. Психолог Полина Токарева описала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» несколько типов женщин, которые не находят благосклонности у мужчин.
Первый тип — это женщины, которые испытывают страх перед мужчинами. Часто это связано с детскими воспоминаниями и установками, что мужчины — насильники и тираны. Такие женщины бессознательно избегают близости с мужчинами, и поэтому мужчины даже не замечают их присутствие.
Второй тип — это женщины, которые слишком настойчивы в своих усилиях найти партнера для личной жизни. Они стремятся погрузиться в отношения и выйти замуж раньше времени. Их излишняя нетерпеливость и внутреннее беспокойство не проходят незамеченными для мужчин, которые предпочитают держаться подальше от таких женщин. Кроме того, мужчины избегают женщин, которые сильно боятся остаться одинокими.
Третий тип — это инфантильные женщины. Мужчины обходят стороной тех, кто живет в мире фантазий, прочитавших множество романов и насмотревшихся красивых сериалов. Они ожидают от мужчин нереалистичных вещей, которые мужчины не могут предложить.
Последний тип — это сильные женщины, которые знают что они хотят от мужчины и отношений. Они не дают мужчинам проявить себя, и это делает их малопривлекательными для большинства мужчин.
В итоге, не все типы женщин завоевывают сердца мужчин. Некоторые придерживаются отношений с пугливыми женщинами, другие не желают быть связанными с настойчивыми или фантазерскими женщинами, а также с теми, кто притягивает слишком сильной личностью.