Продавали сим-карты. В МТС отреагировали на утечку паспортных данных клиентов в Омске

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В социальных сетях распространилась информация о неправомерных действиях сотрудников одного из крупного оператора сотовой связи. В постах указывается, что в интернете появляются данные клиентов МТС.
Если конкретнее, то сообщается, что работники омского МТС обмениваются паспортными данными пользователей. Делают они это через телеграм-канал, в который может попасть любой человек.
При этом омские сотрудники обсуждают и оскорбляют клиентов, которые по каким-то причинам им не понравились.
Городу55 прокомментировали в пресс-службе МТС эту ситуацию, назвав ее недопустимой. По предварительной информации, утечка данных случилась на стороне подрядной организации, которая занималась продажей сим-карт.
«МТС четко соблюдает законодательство в области сохранности и защиты персональных данных. Вся конфиденциальная информация шифруется и передается по защищенным каналам связи, а к сотрудникам, которые имеют доступ к персональным данным клиентов, применяются строгие требования безопасности», — отметили работники компании.
С подрядчиком приостановлена работа, уточнили в пресс-службе. В МТС рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности.