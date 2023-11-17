Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

иллюстрация

Продавали сим-карты. В МТС отреагировали на утечку паспортных данных клиентов в Омске

17 ноября 2023, 11:56
Фото: Город55
иллюстрация

В МТС прокомментировали утечку паспортных данных клиентов в Омске

Руководство компании намерено обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности виновных работников.

В социальных сетях распространилась информация о неправомерных действиях сотрудников одного из крупного оператора сотовой связи. В постах указывается, что в интернете появляются данные клиентов МТС.

Если конкретнее, то сообщается, что работники омского МТС обмениваются паспортными данными пользователей. Делают они это через телеграм-канал, в который может попасть любой человек.

При этом омские сотрудники обсуждают и оскорбляют клиентов, которые по каким-то причинам им не понравились.

Городу55 прокомментировали в пресс-службе МТС эту ситуацию, назвав ее недопустимой. По предварительной информации, утечка данных случилась на стороне подрядной организации, которая занималась продажей сим-карт.

«МТС четко соблюдает законодательство в области сохранности и защиты персональных данных. Вся конфиденциальная информация шифруется и передается по защищенным каналам связи, а к сотрудникам, которые имеют доступ к персональным данным клиентов, применяются строгие требования безопасности», — отметили работники компании.

С подрядчиком приостановлена работа, уточнили в пресс-службе. В МТС рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Можно не платить. В омском УФАС уличили операторов сотовой связи в нарушении закона
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Сотовые операторы#МТС#Алина Ясинская
Подпишитесь
Важно. Одна критика. В Росавиации оценили расследование посадки самолета Сочи-Омск в поле
Сегодня, 08:10
Омич стал инвалидом на работе и перенес 20 операций, но суд простил его работодателей
Сегодня, 10:57
Согнул об голову 36 прутьев. Омич Шивляков установил новый мировой рекорд
Сегодня, 12:20
Выше нормы. Синоптики назвали причину непривычно теплого ноября в Омской области
Сегодня, 11:14
Предупреждение. Отставить гонки. В Омской области занесет снегом дороги на выходных
Сегодня, 09:45