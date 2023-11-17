Posted Вчера, 20:22
Published Вчера, 20:22
Modified Вчера, 22:25
Updated Вчера, 22:25
Об этом пишет Общественная служба новостей.
Песков подчеркнул, что Москва всегда поддерживала «феноменальные отношения» с Хельсинки, основанные на взаимной выгоде, уважении и взаимопонимании. Он выразил сожаление из-за того, что финские власти выбрали путь, который может разрушить двусторонние отношения.
Эта заявка Дмитрия Пескова является ответом на обострившиеся отношения между Россией и Финляндией и критику действий Финляндии со стороны российских официальных лиц.