Песков выразил сожаление из-за враждебного отношения Финляндии к России

Песков подчеркнул, что Москва всегда поддерживала «феноменальные отношения» с Хельсинки, основанные на взаимной выгоде, уважении и взаимопонимании. Он выразил сожаление из-за того, что финские власти выбрали путь, который может разрушить двусторонние отношения.