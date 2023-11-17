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Posted Вчера, 20:22

Published Вчера, 20:22

Modified Вчера, 22:25

Updated Вчера, 22:25

Песков выразил сожаление из-за враждебного отношения Финляндии к России

17 ноября 2023, 20:22
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Финляндия выбрала путь конфронтации с Россией, несмотря на то, что Москва никогда не представляла угрозу для Хельсинки в новейшей истории.

Песков подчеркнул, что Москва всегда поддерживала «феноменальные отношения» с Хельсинки, основанные на взаимной выгоде, уважении и взаимопонимании. Он выразил сожаление из-за того, что финские власти выбрали путь, который может разрушить двусторонние отношения.

Эта заявка Дмитрия Пескова является ответом на обострившиеся отношения между Россией и Финляндией и критику действий Финляндии со стороны российских официальных лиц.

#Политика
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