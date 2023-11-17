Отставить гонки. В Омской области занесет снегом дороги на выходных

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В региональном МЧС сообщили об ухудшении погодных условий в ближайшие выходные. Картина за окном начнется портится уже сегодня, 17 ноября.
По данным синоптиков, на территории Омской области может подняться сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с. При этом возможен мокрый снег и гололед.
В ночь с 18 на 19 ноября местами скорость ветра может усилиться до 24 м/с. В регионе на этих выходных будет бушевать метель, поэтому вполне вероятно ухудшение видимости. На дорогах не исключены снежные заносы и гололедица.
В воскресенье, 19 ноября, жителям Омской области стоит готовиться к резкому похолоданию. Сотрудники МЧС просят быть омичей внимательными на дорогах. Автомобилистам следует соблюдать дистанцию и избегать резкого торможения и больших скоростей.