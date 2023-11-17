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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

иллюстрация

Отставить гонки. В Омской области занесет снегом дороги на выходных

17 ноября 2023, 09:45
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области занесет снегом дороги на выходных

Максимальная скорость ветра достигнет 24 м/с, поэтому местным жителям необходимо соблюдать предельную осторожность.

В региональном МЧС сообщили об ухудшении погодных условий в ближайшие выходные. Картина за окном начнется портится уже сегодня, 17 ноября.

По данным синоптиков, на территории Омской области может подняться сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с. При этом возможен мокрый снег и гололед.

В ночь с 18 на 19 ноября местами скорость ветра может усилиться до 24 м/с. В регионе на этих выходных будет бушевать метель, поэтому вполне вероятно ухудшение видимости. На дорогах не исключены снежные заносы и гололедица.

В воскресенье, 19 ноября, жителям Омской области стоит готовиться к резкому похолоданию. Сотрудники МЧС просят быть омичей внимательными на дорогах. Автомобилистам следует соблюдать дистанцию и избегать резкого торможения и больших скоростей.

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#Общество#Погода в Омске#Омск#Омская область#Метель#Гололед#Новости#Штормовой ветер#Погода на выходных#Алина Ясинская
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