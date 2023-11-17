Омская область вошла в топ-20 регионов по регистрациям на конкурс «Я — профессионал»

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
В пресс-службе правительства Омской области рассказали об итогах регистрации на 7-й сезон всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Студенты омских вузов традиционно проявляют большой интерес к конкурсу.
В этом году от омичей поступило 12350 заявок, благодаря чему Омская область вошла в топ-20 регионов по числу регистраций на олимпиаду «Я — профессионал». Всего же на этот сезон зарегистрировалось 848988 человек, что превышает показатели прошлых лет.
«Студенты Омской области проявили наибольший интерес к направлениям „Транспорт“ (430 регистраций), „Математическое моделирование“ (315) и „Психология“ (303), всего в рамках регистрационной кампании мы получили 12350 заявок от студентов из 22 вузов и филиалов данной области», — сообщила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.
Важность участия в подобных конкурсах отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его мнению, это отличная возможность испытать себя и получить успешный карьерный старт.
«Могу говорить об этом с уверенностью, потому что проверено на себе, когда участвовал в конкурсе „Лидеры России“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Нужно дерзать, пробовать силы, раскрывать свой потенциал, чтобы добиться успеха», — подчеркнул Хоценко.
Добавим, что в нашем регионе 2632 заявки оставили студенты Тарского филиала ОмГАУ, 1712 заявок — филиала ОмГПУ в Таре, 1381 заявку — ОмГПУ. Отборочный этап стартовал сегодня, 17 ноября, и продлится до 3 декабря. В рамках него студенты познакомятся с практико-ориентированными заданиями, которые подготовили представители ведущих вузов и крупнейших работодателей страны. Медалисты олимпиады получат премии от 100 до 300 тысяч рублей.