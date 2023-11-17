Омская область вошла в топ-20 регионов по регистрациям на конкурс «Я — профессионал»

В этом году от омичей поступило 12350 заявок, благодаря чему Омская область вошла в топ-20 регионов по числу регистраций на олимпиаду «Я — профессионал». Всего же на этот сезон зарегистрировалось 848988 человек, что превышает показатели прошлых лет.