Омич стал инвалидом на работе и перенес 20 операций, но суд простил его работодателей

Вообще из практики статья 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» не является особо трудной для доказывания. Установить факт трудовых отношений, получение травмы именно на производстве, тут, к слову, на первом этапе можно проверить, откуда забирали пострадавшего, провести все экспертизы, опросить свидетелей и, если вкратце, то все. Все эти доказательства, по данным следствия, были приложены к делу.