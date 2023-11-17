Омич стал инвалидом на работе и перенес 20 операций, но суд простил его работодателей

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Омске судья Кировского районного суда Василий Шибанов вынес беспрецедентный оправдательный приговор по уголовному делу руководителей ООО «Агро-Мастер» Тамары Ищенко и ООО «Автодин» Марата Рахматулина. На скамью подсудимых эти двое попали из-за инвалидности одного из работников.
Все началось с того, что, по данным следствия, омич Алексей Б., который официально трудился в компании «Автодин», выполнял некие электромонтажные работы на территории «Агро-Мастера», — одного из крупнейших поставщиков сельхозтехники от ведущих отечественных и зарубежных производителей. В какой-то момент Алексей получил сильнейший удар током, выжил, но остался инвалидом.
Как значится в материалах дела, после электро-ожога в области теменной кости головы и правой кисти, Алексей перенес уже двадцать сложнейших операций, лишился трех пальцев на руке и впереди у него еще два непростых хирургических вмешательства.
Сразу после случившегося директор и соучредитель «Агро-Мастера» Тамара Ищенко и руководитель «Автодина» Марат Рахматулин, по версии силовиков, не сообщили о ЧП на производстве в трудовую инспекцию, хотя по закону были обязаны. Силовики узнали о происшествии от медиков больницы скорой помощи, куда доставили пострадавшего.
«Во время следствия, обвиняемые всячески отрицали свою вину, меняли показания, не предприняли никаких мер, чтобы возместить вред, причиненный здоровью потерпевшего или как-то оплатить лечение. Тем не менее, как считает следствие, были собраны убедительные доказательства виновности подсудимых, а судебно-медицинская экспертиза установила тяжкий вред здоровью у потерпевшего», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Вообще из практики статья 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» не является особо трудной для доказывания. Установить факт трудовых отношений, получение травмы именно на производстве, тут, к слову, на первом этапе можно проверить, откуда забирали пострадавшего, провести все экспертизы, опросить свидетелей и, если вкратце, то все. Все эти доказательства, по данным следствия, были приложены к делу.
Вот только вердикт судьи Василия Шибанова удивил как следствие с обвинением, так и потерпевшего, — Тамара Ищенко и Марат Рахматулин были полностью оправданы. Получается, что ответственность за произошедшее никто не несет, но инвалидность и увечья на всю жизнь остались.
Вообще, если посмотреть статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ, то можно увидеть, что в России за 2022 год было всего 0,33% оправдательных приговоров. При просмотре решений по сотням уголовных дел о нарушении требований безопасности на производстве, вы вряд ли найдете что-то подобное вердикту по этому делу. При взгляде на подобную статистику можно счесть решение настоящим прецедентом.
Сейчас решение Кировского районного суда было обжаловано прокуратурой и самим Алексеем в апелляционном порядке в Омский областной суд.
Для справки, как мы уже сообщали, трагедия с Алексеем произошла на территории «Агро-Мастера», выручка которого за 2022 год превысила 3.3 млрд рублей, а чистая прибыль приблизилась к 563.6 млн рублей. Другие соучредители компании, — Сергей и Роман Заболотских входят в Топ-100 самых богатых людей Омской области.