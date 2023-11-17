О чем нужно знать, выбирая жидкие обои

Однако у этого вида покрытия есть и недостатки. Жидкие обои не водостойки, поэтому в помещениях с высокой влажностью требуется дополнительная защита. Они дороже, чем традиционные обои в рулонах. Также эти обои не всегда сочетаются с другими отделочными материалами. При их нанесении требуется внимательность, чтобы избежать перепадов в слое.