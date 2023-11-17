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Posted Вчера, 20:26

Published Вчера, 20:26

Modified Вчера, 22:32

Updated Вчера, 22:32

О чем нужно знать, выбирая жидкие обои

17 ноября 2023, 20:26
Жидкие обои представляют собой уникальное отделочное покрытие для стен в интерьере. Эти материалы обладают рядом преимуществ и недостатков, которые следует учитывать при рассмотрении их для ремонта.

Общественная служба новостей перечислила ключевые моменты, которые стоит знать о жидких обоях.

Они отличаются от традиционных обоев тем, что не содержат песка, извести и цемента. В основе жидких обоев лежит смесь целлюлозных, шелковых и хлопковых волокон, связанных клеем. Некоторые виды могут также содержать красящие и декоративные вещества.

Жидкие обои имеют несколько преимуществ. Так, не требуется выравнивать стены перед нанесением, так как они сами выравнивают мелкие дефекты. А отсутствие швов и стыков придаёт стенам эстетичный вид. Жидкие обои подходят для помещений с повышенной влажностью и подверженных повреждениям. Они устойчивы к пятнам и запахам, обладают хорошей вентиляцией. Помимо этого, жидкие обои экологически безопасны и антистатичны.

Однако у этого вида покрытия есть и недостатки. Жидкие обои не водостойки, поэтому в помещениях с высокой влажностью требуется дополнительная защита. Они дороже, чем традиционные обои в рулонах. Также эти обои не всегда сочетаются с другими отделочными материалами. При их нанесении требуется внимательность, чтобы избежать перепадов в слое.

Нанесение жидких обоев можно выполнить самостоятельно. Процесс включает в себя следующие этапы: приготовьте раствор, разбавив смесь водой и оставив её настаиваться. Подготовьте стены, очистив их от предыдущих покрытий и штукатурки. Нанесите смесь на стены и дайте ей высохнуть. Также можно нанести акриловое покрытие для дополнительной защиты.

Жидкие обои не требуют особого ухода. Для очистки можно использовать влажную тряпку, однако использование бытовой химии не допускается.

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