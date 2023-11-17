О чем нужно знать, выбирая жидкие обои

Posted Вчера, 20:26
Published Вчера, 20:26
Modified Вчера, 22:32
Updated Вчера, 22:32
Общественная служба новостей перечислила ключевые моменты, которые стоит знать о жидких обоях.
Они отличаются от традиционных обоев тем, что не содержат песка, извести и цемента. В основе жидких обоев лежит смесь целлюлозных, шелковых и хлопковых волокон, связанных клеем. Некоторые виды могут также содержать красящие и декоративные вещества.
Жидкие обои имеют несколько преимуществ. Так, не требуется выравнивать стены перед нанесением, так как они сами выравнивают мелкие дефекты. А отсутствие швов и стыков придаёт стенам эстетичный вид. Жидкие обои подходят для помещений с повышенной влажностью и подверженных повреждениям. Они устойчивы к пятнам и запахам, обладают хорошей вентиляцией. Помимо этого, жидкие обои экологически безопасны и антистатичны.
Однако у этого вида покрытия есть и недостатки. Жидкие обои не водостойки, поэтому в помещениях с высокой влажностью требуется дополнительная защита. Они дороже, чем традиционные обои в рулонах. Также эти обои не всегда сочетаются с другими отделочными материалами. При их нанесении требуется внимательность, чтобы избежать перепадов в слое.
Нанесение жидких обоев можно выполнить самостоятельно. Процесс включает в себя следующие этапы: приготовьте раствор, разбавив смесь водой и оставив её настаиваться. Подготовьте стены, очистив их от предыдущих покрытий и штукатурки. Нанесите смесь на стены и дайте ей высохнуть. Также можно нанести акриловое покрытие для дополнительной защиты.
Жидкие обои не требуют особого ухода. Для очистки можно использовать влажную тряпку, однако использование бытовой химии не допускается.