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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:36

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Ненадежный МТС, камеры в школьном туалете и увеличение пенсий. Омск сегодня

17 ноября 2023, 14:32
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В МТС прокомментировали утечку паспортных данных клиентов в Омске

Сегодня в соцсетях распространилась информация о том, что работники омского МТС обмениваются паспортными данными пользователей. Делают они это через открытый телеграм-канал. Кроме того, там они обсуждают и оскорбляют клиентов. На ситуацию отреагировал следственный комитет, уже началась проверка. В МТС намерены привлечь виновных к ответственности.

Продавали сим-карты. В МТС отреагировали на утечку паспортных данных клиентов в Омске
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Новость №2. Ученики одной из омских школ пожаловались на видеокамеру в мужском туалете

Сообщение об этом появилось в одном из городских сообществ в соцсети. Ученик рассказал, что в туалете гимназии установлена камера видеонаблюдения. По прикрепленному видео можно заметить, что в поле зрения камеры, вероятно, входят и кабинки. На жалобу обратили внимание в городской администрации, объяснив, что видеокамера — всего лишь муляж, а висит она, чтобы предотвращать порчу школьного имущества.

Вне личных границ. Ученики омской школы пожаловались на видеонаблюдение в туалете
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Новость №3. Жителям Омской области повысят в 2024 году размер пенсий

В Госдуме одобрили законопроект по повышению пенсий в 2024 году некоторым категориям россиян. Документ прошел все чтения, так что увеличение размера выплат произойдет уже 1 января. Пенсию должны поднять больше чем 32 млн неработающим пенсионерам. Объем вырастет пропорционально проценту инфляции, которая прогнозируется по итогам 2023 года. Каких категорий граждан коснется увеличение читайте в материале.

В 2024 году омичам увеличат размер пенсий. Кому повысят выплаты и на сколько
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