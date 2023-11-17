Ненадежный МТС, камеры в школьном туалете и увеличение пенсий. Омск сегодня

Сообщение об этом появилось в одном из городских сообществ в соцсети. Ученик рассказал, что в туалете гимназии установлена камера видеонаблюдения. По прикрепленному видео можно заметить, что в поле зрения камеры, вероятно, входят и кабинки. На жалобу обратили внимание в городской администрации, объяснив, что видеокамера — всего лишь муляж, а висит она, чтобы предотвращать порчу школьного имущества.