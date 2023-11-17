Ненадежный МТС, камеры в школьном туалете и увеличение пенсий. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Новость №1. В МТС прокомментировали утечку паспортных данных клиентов в Омске
Сегодня в соцсетях распространилась информация о том, что работники омского МТС обмениваются паспортными данными пользователей. Делают они это через открытый телеграм-канал. Кроме того, там они обсуждают и оскорбляют клиентов. На ситуацию отреагировал следственный комитет, уже началась проверка. В МТС намерены привлечь виновных к ответственности.
Новость №2. Ученики одной из омских школ пожаловались на видеокамеру в мужском туалете
Сообщение об этом появилось в одном из городских сообществ в соцсети. Ученик рассказал, что в туалете гимназии установлена камера видеонаблюдения. По прикрепленному видео можно заметить, что в поле зрения камеры, вероятно, входят и кабинки. На жалобу обратили внимание в городской администрации, объяснив, что видеокамера — всего лишь муляж, а висит она, чтобы предотвращать порчу школьного имущества.
Новость №3. Жителям Омской области повысят в 2024 году размер пенсий
В Госдуме одобрили законопроект по повышению пенсий в 2024 году некоторым категориям россиян. Документ прошел все чтения, так что увеличение размера выплат произойдет уже 1 января. Пенсию должны поднять больше чем 32 млн неработающим пенсионерам. Объем вырастет пропорционально проценту инфляции, которая прогнозируется по итогам 2023 года. Каких категорий граждан коснется увеличение читайте в материале.