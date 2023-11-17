Миллионный гость выставки «Россия» получил бесплатные билеты на балет

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Светлана приехала на выставку с мужем Салаватом. Она рассказала, что поездка в Москву — это был подарок от семьи на день рождения, и она совсем не ожидала получить еще один на самом мероприятии, передает 56orb.ru.
Светлане подарили три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в одном из столичных отелей. Кроме того, миллионному гостю оплатят проезд в Москву и обратно до Пензы.
«Попасть в Большой театр была моя мечта — тем более что завтра прилетает сюда моя подруга — и как раз идет в Большой!» — рассказала миллионный гость выставки.
Ее поздравили представители Минкультуры России, Центробанка и АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“». Глава последнего Наталья Виртуозова отметила, что увидеть глаза этих счастливых людей — самая большая награда.
Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней собраны важнейшие достижения всех 89 субъектов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.