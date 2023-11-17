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Фото: russia.riamediabank.ru

Миллионный гость выставки «Россия» получил бесплатные билеты на балет

17 ноября 2023, 10:29
Фото: russia.riamediabank.ru
В четверг, 16 ноября, международную выставку-форум «Россия» через 10 дней после открытия посетил миллионный гость. Им стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая накануне отметила день рождения.

Светлана приехала на выставку с мужем Салаватом. Она рассказала, что поездка в Москву — это был подарок от семьи на день рождения, и она совсем не ожидала получить еще один на самом мероприятии, передает 56orb.ru.

Светлане подарили три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в одном из столичных отелей. Кроме того, миллионному гостю оплатят проезд в Москву и обратно до Пензы.

«Попасть в Большой театр была моя мечта — тем более что завтра прилетает сюда моя подруга — и как раз идет в Большой!» — рассказала миллионный гость выставки.

Ее поздравили представители Минкультуры России, Центробанка и АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“». Глава последнего Наталья Виртуозова отметила, что увидеть глаза этих счастливых людей — самая большая награда.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней собраны важнейшие достижения всех 89 субъектов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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