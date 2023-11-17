Италия победила Северную Македонию в отборочном турнире Евро-2024

С этой победой Италия поднялась на второе место в таблице группы C с 13 очками. Северная Македония занимает четвертую позицию с семью очками. Итальянская сборная теперь нуждается всего в одном балле, чтобы гарантировать себе место на чемпионате Европы-2024. Участие в турнире уже обеспечили другие сборные, включая Германию (как организатора), Францию, Бельгию, Португалию, Испанию, Англию, Шотландию, Турцию, Австрию, Венгрию, Словакию, Албанию и Данию. Россия не участвует в турнире.