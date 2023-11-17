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Posted Вчера, 20:37

Published Вчера, 20:37

Modified Вчера, 22:39

Updated Вчера, 22:39

Италия победила Северную Македонию в отборочном турнире Евро-2024

17 ноября 2023, 20:37
Италия одержала победу со счетом 5:2 над командой Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Маттео Дармиан забил первый гол для итальянцев на 17-й минуте игры, а Федерико Кьеза оформил дубль к концу первого тайма. Македонцы ответили двумя голами Яни Атанасова, но затем итальянцы забили еще два мяча благодаря Джакомо Распадори и Стефану Эль-Шаарави. Об этом пишет Общественная служба новостей.

С этой победой Италия поднялась на второе место в таблице группы C с 13 очками. Северная Македония занимает четвертую позицию с семью очками. Итальянская сборная теперь нуждается всего в одном балле, чтобы гарантировать себе место на чемпионате Европы-2024. Участие в турнире уже обеспечили другие сборные, включая Германию (как организатора), Францию, Бельгию, Португалию, Испанию, Англию, Шотландию, Турцию, Австрию, Венгрию, Словакию, Албанию и Данию. Россия не участвует в турнире.

#Спорт
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