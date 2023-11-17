Хоценко заявил о планах привлечь в Омскую область до 2035 года 350 млрд инвестиций

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16 ноября в рамках Дня Сибири на международной выставке-форуме «Россия» состоялось совместное заседание Совета при полпреде президента России в СФО Анатолии Серышеве и Совета МАСС «Сибирское соглашение».
Руководители сибирских регионов обсудили план мероприятий, касающийся реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.
Губернатор Омской области в своем телеграм-канале поделился итогами этого обсуждения. В стратегию входят проекты, которые снимают транспортные и инфраструктурные ограничения для развития региона, что имеет большое значение. Все проекты реализуемы и проработаны с отраслевыми федеральными органами власти.
У Омской области на ближайшие 10 лет масштабные инвестиционные планы.
«До 2035 планируем привлечь порядка 350 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создать более 12 тысяч новых рабочих мест», — рассказал Хоценко.
Напомним, что на международной выставке-форуме «Россия» в Москве работает большая делегация из Омской области. Сегодня в павильоне на ВДНХ пройдет совместный день Омской и Иркутской областей. Стенд нашего региона называется «Омск — ты просто космос». Для гостей сегодня подготовили масштабную разнообразную программу.
Вчера руководитель Омской области Виталий Хоценко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердили план мероприятий по реализации ранее заключенного соглашения. Он рассчитан на пять лет и затронет сразу несколько сфер. Совместные проекты до 2028 года регионы реализуют в области спорта, цифрового развития и связи, здравоохранения, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.