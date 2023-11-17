Хоценко заявил о планах привлечь в Омскую область до 2035 года 350 млрд инвестиций

Напомним, что на международной выставке-форуме «Россия» в Москве работает большая делегация из Омской области. Сегодня в павильоне на ВДНХ пройдет совместный день Омской и Иркутской областей. Стенд нашего региона называется «Омск — ты просто космос». Для гостей сегодня подготовили масштабную разнообразную программу.