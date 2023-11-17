«Хочу такого, как Путин»: Песков рассказал о том, каким видит будущего президента

В своем интервью Песков выразил мнение о том, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин, или, возможно, другим, но таким же по качествам и характеру. Однако, как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», конечное решение о кандидатах будет принято политическими партиями после окончательного утверждения даты выборов Советом Федерации в декабре 2023 года.



Пока что действующий президент России Владимир Путин не объявил о своем решении баллотироваться на выборы. Он занимает пост президента России в четвертый раз. Его текущий президентский срок заканчивается в 2024 году, а выборы запланированы на 17 марта.