Гололед и опасный ветер. Снежная буря обрушится на Омскую область в ближайшее время

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В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на предстоящие выходные дни. Согласно прогнозу, в ближайшее время температура воздуха в Омской области может опуститься до -17 градусов.
Сегодня, 17 ноября, днем будет +1… +6. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Юго-западный, южный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.
В субботу, 18 ноября, ночью термометр покажет -2… +3 градуса, при прояснении может быть -8. В светлое время суток потеплеет до -1… +4, но местами будет -6. Ожидаются осадки, где-то будут достаточно сильными.
В этот день стоит быть особенно бдительными, так как на дорогах появится гололедица и снежные заносы. Скорость северного, северо-западного ветра составит 9-14 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
В воскресенье, 19 ноября, ночью существенно похолодает до -7… -12. При прояснении будет холодать до -17 градусов. Днем температура воздуха составит -3… -8, местами пройдет слабый снег. На дорогах также будет гололедица. Северо-западный, западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.