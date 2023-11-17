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Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

иллюстрация

Гололед и опасный ветер. Снежная буря обрушится на Омскую область в ближайшее время

17 ноября 2023, 05:50
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей предупредили о метели, гололеде и штормовом ветре на выходных

Местным жителям стоит утепляться при выходе из дома из-за существенного похолодания.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на предстоящие выходные дни. Согласно прогнозу, в ближайшее время температура воздуха в Омской области может опуститься до -17 градусов.

Сегодня, 17 ноября, днем будет +1… +6. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Юго-западный, южный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.

В субботу, 18 ноября, ночью термометр покажет -2… +3 градуса, при прояснении может быть -8. В светлое время суток потеплеет до -1… +4, но местами будет -6. Ожидаются осадки, где-то будут достаточно сильными.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В этот день стоит быть особенно бдительными, так как на дорогах появится гололедица и снежные заносы. Скорость северного, северо-западного ветра составит 9-14 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В воскресенье, 19 ноября, ночью существенно похолодает до -7… -12. При прояснении будет холодать до -17 градусов. Днем температура воздуха составит -3… -8, местами пройдет слабый снег. На дорогах также будет гололедица. Северо-западный, западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.

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#Общество#Снег#Снегопад#Погода в Омске#Омск#Омская область#Похолодание#Гололед#Новости#Штормовой ветер#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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