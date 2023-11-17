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Художник создает свои работы под микроскопом

Герб на кедровом орешке. Омский микроминиатюрист изобразил символ Иркутской области

17 ноября 2023, 01:49
Фото: Город55
Художник создает свои работы под микроскопом

Омский микроминиатюрист изобразил герб Иркутской области на кедровом орешке

Также художник представит макет ракеты «Ангара». Анатолий Коненко поместил ее в игольное ушко.

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко нарисовал герб Иркутской области на половинке кедрового орешка. В настоящее время художник работает на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве в павильонах ВДНХ. Отметим, что омский и иркутский губернаторы накануне утвердили план сотрудничества между регионами.

Фото: Город55

Сегодня, 17 ноября, художник представит миниатюрную модель ракеты. Город55 узнал подробности у микроминиатюриста.

«Буду презентовать самую маленькую в мире модель ракеты „Ангара“, которая выпускается в Омске. Она будет вставлена в ушко иголки. Делал около месяца. И токарный станок использовал. Модель объемная. Поэтому своя специфика», — рассказал Анатолий Коненко.

К слову, в одном из павильонов ВДНХ сейчас проходит персональная выставка миниатюр, созданных омским умельцем. Посетителей при входе встречает восковая фигура Анатолия Коненко.

Фото: Город55

Напомним, что Коненко уже попадал в Книгу рекордов России. Микроминиатюрист создавал маленький бумажный кораблик в технике оригами, очень маленькие пельмени и другие работы.

Омский микроминиатюрист Коненко создаст самую маленькую ракету «Ангару-А5»
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#Общество#Культура#Омск#Искусство#Выставка#Миниатюра#Анатолий Коненко#Евгений Игишев
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