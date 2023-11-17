Герб на кедровом орешке. Омский микроминиатюрист изобразил символ Иркутской области

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко нарисовал герб Иркутской области на половинке кедрового орешка. В настоящее время художник работает на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве в павильонах ВДНХ. Отметим, что омский и иркутский губернаторы накануне утвердили план сотрудничества между регионами.