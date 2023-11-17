Герб на кедровом орешке. Омский микроминиатюрист изобразил символ Иркутской области

Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
Modified Сегодня, 01:51
Updated Сегодня, 01:51
Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко нарисовал герб Иркутской области на половинке кедрового орешка. В настоящее время художник работает на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве в павильонах ВДНХ. Отметим, что омский и иркутский губернаторы накануне утвердили план сотрудничества между регионами.
Сегодня, 17 ноября, художник представит миниатюрную модель ракеты. Город55 узнал подробности у микроминиатюриста.
«Буду презентовать самую маленькую в мире модель ракеты „Ангара“, которая выпускается в Омске. Она будет вставлена в ушко иголки. Делал около месяца. И токарный станок использовал. Модель объемная. Поэтому своя специфика», — рассказал Анатолий Коненко.
К слову, в одном из павильонов ВДНХ сейчас проходит персональная выставка миниатюр, созданных омским умельцем. Посетителей при входе встречает восковая фигура Анатолия Коненко.
Напомним, что Коненко уже попадал в Книгу рекордов России. Микроминиатюрист создавал маленький бумажный кораблик в технике оригами, очень маленькие пельмени и другие работы.