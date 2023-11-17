Еще одна стройка депутата Татояна. На Овощном проезде в Омске появится хозкорпус

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Как стало известно Городу55, компания «Центр-Строй», которой владеет депутат Заксобрания Омской области Ашот Татоян, собралась строить административно-хозяйственный корпус на Овощном проезде. Проект строительства нового здания уже получил положительное заключение от ООО «Базис».
Разработку проектной документации Татоян доверил компании «Акцентпроект», которой владеют Иван Кротов, Максим Клишев и Антон Нефедов.
Это, кстати, не единственное здание, которое будет возводить «Центр-Строй» в Нефтяниках. 17 октября компания получила от депарха разрешение на строительство склада на участке с кадастровым номером 55:36:050203:48. Видимо, рядом со складом построят и хозкорпус. Площадь участка позволяет это сделать.
Компания-застройщик как раз зарегистрирована по адресу Овощной проезд, 7. В прошлом году ее выручка сократилась до 13 млн рублей, а чистая прибыль составила 2,6 млн рублей.
Добавим, что Ашот Татоян ранее был председателем омской общественной организации «Армянский центр — „Урарту“». Но ее ликвидировали в январе 2015 года.