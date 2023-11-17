Еще одна стройка депутата Татояна. На Овощном проезде в Омске появится хозкорпус

Это, кстати, не единственное здание, которое будет возводить «Центр-Строй» в Нефтяниках. 17 октября компания получила от депарха разрешение на строительство склада на участке с кадастровым номером 55:36:050203:48. Видимо, рядом со складом построят и хозкорпус. Площадь участка позволяет это сделать.