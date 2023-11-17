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Еще одна стройка депутата Татояна. На Овощном проезде в Омске появится хозкорпус

17 ноября 2023, 06:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский депутат Татоян построит хозяйственный корпус на Овощном проезде

Проект строительства получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис».

Как стало известно Городу55, компания «Центр-Строй», которой владеет депутат Заксобрания Омской области Ашот Татоян, собралась строить административно-хозяйственный корпус на Овощном проезде. Проект строительства нового здания уже получил положительное заключение от ООО «Базис».

Разработку проектной документации Татоян доверил компании «Акцентпроект», которой владеют Иван Кротов, Максим Клишев и Антон Нефедов.

Это, кстати, не единственное здание, которое будет возводить «Центр-Строй» в Нефтяниках. 17 октября компания получила от депарха разрешение на строительство склада на участке с кадастровым номером 55:36:050203:48. Видимо, рядом со складом построят и хозкорпус. Площадь участка позволяет это сделать.

Участок, где строят складУчасток, где строят склад
Участок, где строят склад
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Компания-застройщик как раз зарегистрирована по адресу Овощной проезд, 7. В прошлом году ее выручка сократилась до 13 млн рублей, а чистая прибыль составила 2,6 млн рублей.

Добавим, что Ашот Татоян ранее был председателем омской общественной организации «Армянский центр — „Урарту“». Но ее ликвидировали в январе 2015 года.

Компании омского депутата Татояна одобрили строительство склада на Овощном проезде
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#Бизнес#Омск#Строительство#Проект#Склад#Новости#Экспертиза#Ашот татоян#Юлия Истомина
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