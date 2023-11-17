Эксперты призывают к максимальному диалогу на Конференции ООН по климату

В статье, опубликованной накануне ФедералПресс, подчеркивается, что решение глобальной проблемы изменения климата может быть достигнуто только через активное участие всех государств, включая крупнейшие эмитенты парниковых газов. Это решение должно основываться на принципах Рамочной конвенции ООН, которые предусматривают справедливое распределение бремени с учетом социально-экономического развития и климатических особенностей каждой страны. Кроме того, необходимо избегать необоснованной дискриминации в мерах по борьбе с изменением климата, которые могут воздействовать на международную торговлю.