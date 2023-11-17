Эксперты призывают к максимальному диалогу на Конференции ООН по климату

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В статье, опубликованной накануне ФедералПресс, подчеркивается, что решение глобальной проблемы изменения климата может быть достигнуто только через активное участие всех государств, включая крупнейшие эмитенты парниковых газов. Это решение должно основываться на принципах Рамочной конвенции ООН, которые предусматривают справедливое распределение бремени с учетом социально-экономического развития и климатических особенностей каждой страны. Кроме того, необходимо избегать необоснованной дискриминации в мерах по борьбе с изменением климата, которые могут воздействовать на международную торговлю.
Авторами этой статьи являются российские общественные деятели, в числе которых председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин, председатель правления Фонда экологического мониторинга и международного технологического сотрудничества Зоя Шаргатова, первый заместитель председателя комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ Николай Доронин, заместитель председателя Общественного совета при Минприроды РФ и основатель Global Business Media Alliance и Экологического пресс-центра Иван Еремин, председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вадим Петров, а также главный редактор федерального издания «Экология России» Ольга Стрелкова.
Эксперты подчеркивают, что долгосрочное решение проблемы изменения климата возможно лишь при участии всех государств, и Россия готова внести свой вклад, используя свой научный, интеллектуальный и технический потенциал, чтобы предложить решения, которые не вызовут социальных потрясений, связанных с резким отказом от традиционных видов топлива.
Авторы статьи выразили надежду на то, что Россия сделает все возможное для того, чтобы 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата стала площадкой для такого конструктивного и открытого экспертного диалога, и призывают и другие страны-участницы Конференции к активному участию в этом процессе.