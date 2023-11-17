Доктор Мясников рассказал, к чему приводит недостаток витамина D

Posted Сегодня, 20:40
Published Сегодня, 20:40
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Однако, недостаток солнечного света зимой, что характерно для большинства регионов России, может привести к дефициту витамина D у многих людей.
Доктор и телеведущий Александр Мясников поделился своими рекомендациями о том, как справиться с недостатком витамина D. По его словам, первыми, кто страдает от недостатка этого витамина, являются кости. Недостаток витамина D может привести к остеопорозу и частым переломам. Однако витамин D также играет важную роль в клеточном метаболизме, добавил он. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на HCH.
Мясников подчеркнул, что недостаток витамина D может быть связан с различными заболеваниями — такими, как деменция, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, снижением иммунитета и повышенным риском инфекционных заболеваний. Восполнение запасов витамина D в зимний период является важным аспектом заботы о своем здоровье.
Для устранения дефицита витамина D можно принимать специальные препараты, содержащие этот витамин, или включать в рацион пищу, богатую витамином D. Примерами таких продуктов могут быть печень трески и молоко, добавил врач.