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Published Сегодня, 20:40

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Доктор Мясников рассказал, к чему приводит недостаток витамина D

17 ноября 2023, 20:40
Витамин D является одним из важных элементов для поддержания здоровья организма. Уникальной его особенностью является возможность синтеза внутри нашего собственного организма при воздействии солнечных лучей.

Однако, недостаток солнечного света зимой, что характерно для большинства регионов России, может привести к дефициту витамина D у многих людей.

Доктор и телеведущий Александр Мясников поделился своими рекомендациями о том, как справиться с недостатком витамина D. По его словам, первыми, кто страдает от недостатка этого витамина, являются кости. Недостаток витамина D может привести к остеопорозу и частым переломам. Однако витамин D также играет важную роль в клеточном метаболизме, добавил он. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на HCH.

Мясников подчеркнул, что недостаток витамина D может быть связан с различными заболеваниями — такими, как деменция, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, снижением иммунитета и повышенным риском инфекционных заболеваний. Восполнение запасов витамина D в зимний период является важным аспектом заботы о своем здоровье.

Для устранения дефицита витамина D можно принимать специальные препараты, содержащие этот витамин, или включать в рацион пищу, богатую витамином D. Примерами таких продуктов могут быть печень трески и молоко, добавил врач.

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