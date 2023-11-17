Доктор Мясников рассказал, к чему приводит недостаток витамина D

Доктор и телеведущий Александр Мясников поделился своими рекомендациями о том, как справиться с недостатком витамина D. По его словам, первыми, кто страдает от недостатка этого витамина, являются кости. Недостаток витамина D может привести к остеопорозу и частым переломам. Однако витамин D также играет важную роль в клеточном метаболизме, добавил он. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на HCH.