Буцаев: РЭО отправит в новые регионы контейнеры для ТКО и спецтехнику

Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов отметил также, что в 2023 году РЭО передал регионам 11 451 единицу контейнеров и бункеров. Кроме того, осуществлена передача 119 единиц специализированной техники для обращения с ТКО. В Херсонскую область и Донецкую народную республику специализированная техника передана полностью. Поставка оставшихся единиц для Запорожской области и Луганской народной республики будет осуществлена в ноябре 2023 года.