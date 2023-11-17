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Буцаев: РЭО отправит в новые регионы контейнеры для ТКО и спецтехнику

Буцаев: РЭО отправит в новые регионы контейнеры для ТКО и спецтехнику

17 ноября 2023, 13:19
Фото: 1MI
ППК «Российский экологический оператор» направит в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области 11 451 единицу контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов, а также 150 мусоровозов и другой спецтехники.

Кроме этого, при поддержке Российского экологического оператора были разработаны территориальные схемы обращения с отходами Запорожской и Херсонской областей.

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о реализации мероприятий по развитию сферы обращения с ТКО в новых регионах. По его словам, в текущем году Российский экологический оператор закупает для передачи органов исполнительной власти новых регионов контейнеры, бункеры и специализированную технику для обеспечения экологической безопасности и предоставления населению качественной услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов.

«Всего в 2023 году запланировано передать 11 451 единицу контейнеров и бункеров и 150 единиц специализированной техники — 121 мусоровоз, 19 бункеровозов и 10 единиц иной специализированной техники», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В соответствии с заявками регионов планируется установка следующего количества контейнеров и бункеров: Донецкая народная республика — 4042, Луганская народная республика — 1907, Запорожская область — 3972, Херсонская область — 1530. Кроме того, предусматривается поставка 31 единицы специализированной техники для ДНР, 57 единиц для ЛНР, 30 единиц для Запорожской области и 32 единицы для Херсонской области.

Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов отметил также, что в 2023 году РЭО передал регионам 11 451 единицу контейнеров и бункеров. Кроме того, осуществлена передача 119 единиц специализированной техники для обращения с ТКО. В Херсонскую область и Донецкую народную республику специализированная техника передана полностью. Поставка оставшихся единиц для Запорожской области и Луганской народной республики будет осуществлена в ноябре 2023 года.

Помимо этого, уполномоченные органы исполнительной власти Запорожской и Херсонской областей совместно с РЭО разработали территориальные схемы обращения с отходами, а также их электронные модели.

Утверждение территориальных схем и создание новых объектов, предусмотренных ими, позволит регионам достичь 100%-ной обработки отходов, значительной доли утилизации твердых коммунальных отходов и обеспечить жителей качественной услугой по обращению с ТКО.

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