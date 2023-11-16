Зачем проверять VIN-номер: секреты покупки подержанного автомобиля в России

Он также указывает на то, что многие покупатели игнорируют важность проверки документов, включая VIN-номер машины, и не проводят должную идентификацию автомобиля и его продавца. Это может привести к серьезным проблемам, так как из-за недостаточно качественных документов машина может оказаться не пригодной для регистрации.