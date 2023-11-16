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Зачем проверять VIN-номер: секреты покупки подержанного автомобиля в России

16 ноября 2023, 10:41
Автомобильный эксперт Артем Зайцев из Краснодара поделился своим опытом и выразил озабоченность по поводу проблем, с которыми сталкиваются российские граждане, приобретая подержанные автомобили, пишет Pravda.Ru.

По его мнению, многие из них экономят на услугах, связанных с проверкой истории машин, уделяют недостаточное внимание документам и недооценивают необходимость последующих финансовых вложений в приобретенный автомобиль.

Зайцев отмечает, что основной проблемой является недостаточная финансовая подготовка покупателей. Многие приобретают машины, располагая ограниченными средствами и не учитывая затрат на регистрацию, обслуживание и ремонт, которые составляют около 10% от стоимости автомобиля.

Он также указывает на то, что многие покупатели игнорируют важность проверки документов, включая VIN-номер машины, и не проводят должную идентификацию автомобиля и его продавца. Это может привести к серьезным проблемам, так как из-за недостаточно качественных документов машина может оказаться не пригодной для регистрации.

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