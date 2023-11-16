Врач-диетолог: Суточная норма сахара не должна превышать 10% рациона

Специалист отметила, что это общее руководство, рассчитанное на среднестатистического человека, и подчеркнула важность индивидуального подхода к употреблению сахара, учитывая общую потребность в калориях для взрослых. Например, для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, суточная норма сахара не должна превышать 25 граммов, тогда как те, кто регулярно посещает тренажерный зал, могут увеличить дозу до 40 граммов. Активные тренировки силовыми упражнениями позволяют потреблять до 50 граммов сахара в день, добавила эксперт.