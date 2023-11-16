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Врач-диетолог: Суточная норма сахара не должна превышать 10% рациона

16 ноября 2023, 10:52
Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркнула важность того, чтобы доля употребляемого сахара в рационе человека не превышала 10% от общего суточного объема продуктов, пишет Pravda.Ru.

Это правило применимо ко всем видам сахара, включая свекольный, белый, тростниковый, коричневый, рафинированный и нерафинированный. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дневная доза сахара составляет 12 чайных ложек, что эквивалентно 50 граммам, как сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что это общее руководство, рассчитанное на среднестатистического человека, и подчеркнула важность индивидуального подхода к употреблению сахара, учитывая общую потребность в калориях для взрослых. Например, для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, суточная норма сахара не должна превышать 25 граммов, тогда как те, кто регулярно посещает тренажерный зал, могут увеличить дозу до 40 граммов. Активные тренировки силовыми упражнениями позволяют потреблять до 50 граммов сахара в день, добавила эксперт.

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