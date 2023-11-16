Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:46

Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

ВОЗ отметила увеличение смертельных исходов от кори

ВОЗ отметила увеличение смертельных исходов от кори

16 ноября 2023, 18:46
Фото: 1MI
Эксперты связывают рост заболеваемости корью с последствиями пандемии COVID-19 и недостатком вакцин в стране. Корь — это острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, которое может привести к серьезным осложнениям и смерти.

В настоящее время ВОЗ сообщает о росте числа смертей от кори во всем мире. Согласно докладу, опубликованному на сайте организации, количество смертельных случаев увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В документе отмечается, что предполагаемое число случаев заболевания корью достигло 9 миллионов, а смертность составила 136 тысяч, в основном среди детей. Это связано с недостаточным уровнем вакцинации. За девять месяцев 2023 года в России было выявлено в 288 раз больше заболевших корью, чем за тот же период прошлого года. Симптомы кори включают слабость, лихорадку, боль в горле и насморк.

Подпишитесь
В хвосте всех рейтингов. Как в Омской области годами не решают экологические проблемы
Сегодня, 03:30
Оказался на улице после смерти хозяина. В Омске неизвестные жестоко избили пса
Сегодня, 04:31
Грозит административка. В омской прокуратуре проверили ОмГУ из-за нарушения закона
Сегодня, 08:01
Планы до нового года. В Омской области хотят запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
Сегодня, 08:15
Кормили просрочкой и из грязной посуды. В омской школе нашли многочисленные нарушения
Сегодня, 04:57
Новая волна. В Нефтяниках из-за коммунальной аварии вновь пропало отопление
Сегодня, 06:53