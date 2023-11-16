ВОЗ отметила увеличение смертельных исходов от кори

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
В настоящее время ВОЗ сообщает о росте числа смертей от кори во всем мире. Согласно докладу, опубликованному на сайте организации, количество смертельных случаев увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В документе отмечается, что предполагаемое число случаев заболевания корью достигло 9 миллионов, а смертность составила 136 тысяч, в основном среди детей. Это связано с недостаточным уровнем вакцинации. За девять месяцев 2023 года в России было выявлено в 288 раз больше заболевших корью, чем за тот же период прошлого года. Симптомы кори включают слабость, лихорадку, боль в горле и насморк.