В Соликамске мужчина зарезал девушку, с которой познакомился в соцсетях

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Согласно информации предоставленной краевым управлением МВД, молодой мужчина приехал в гости к девушке, с которой он познакомился через социальные сети. Внезапно между ними возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес несколько ножевых ранений девушке. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия, а затем злоумышленник скрылся, пишет ФедералПресс.
Тело девушки было обнаружено в одном из жилых домов частного сектора с насчитанными 20 ножевыми ранениями. Камеры видеонаблюдения запечатлели молодого человека, бегущего от дома потерпевшей. Свидетели подтвердили, что видели его в компании с девушкой непосредственно перед ее гибелью.
В ходе оперативных мер подозреваемого задержали в одном из магазинов. Он оказался ранее судимым и родом из Суксуна.
В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).