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В Соликамске мужчина зарезал девушку, с которой познакомился в соцсетях

16 ноября 2023, 09:47
В Соликамске суд решил поместить под стражу подозреваемого в участии в жестоком убийстве местной жительницы, которая произошла 9 ноября.

Согласно информации предоставленной краевым управлением МВД, молодой мужчина приехал в гости к девушке, с которой он познакомился через социальные сети. Внезапно между ними возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес несколько ножевых ранений девушке. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия, а затем злоумышленник скрылся, пишет ФедералПресс.

Тело девушки было обнаружено в одном из жилых домов частного сектора с насчитанными 20 ножевыми ранениями. Камеры видеонаблюдения запечатлели молодого человека, бегущего от дома потерпевшей. Свидетели подтвердили, что видели его в компании с девушкой непосредственно перед ее гибелью.

В ходе оперативных мер подозреваемого задержали в одном из магазинов. Он оказался ранее судимым и родом из Суксуна.

В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

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