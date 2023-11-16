В Соликамске мужчина зарезал девушку, с которой познакомился в соцсетях

Согласно информации предоставленной краевым управлением МВД, молодой мужчина приехал в гости к девушке, с которой он познакомился через социальные сети. Внезапно между ними возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес несколько ножевых ранений девушке. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия, а затем злоумышленник скрылся, пишет ФедералПресс.