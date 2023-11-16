Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Санкт-Петербурге директора фирмы заподозрили в избиении студента и стрельбе

16 ноября 2023, 09:53
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали генерального директора компании, специализирующейся на внутренней отделке зданий, по подозрению в стрельбе и избиении первокурсника.

Согласно информации, предоставленной СМИ с ссылкой на правоохранителей, мужчина несколько раз произвел выстрелы в воздух из пистолета, после чего атаковал 18-летнего студента первого курса одного из городских университетов.

Инцидент произошел еще летом в поселке Лисий Нос, как сообщает издание 78.ru. После нескольких выстрелов в воздух генеральный директор напал на молодого человека. По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Гендиректора выпустили под подписку о невыезде, пишет ФедералПресс.

Подпишитесь
В хвосте всех рейтингов. Как в Омской области годами не решают экологические проблемы
Сегодня, 03:30
Оказался на улице после смерти хозяина. В Омске неизвестные жестоко избили пса
Сегодня, 04:31
Грозит административка. В омской прокуратуре проверили ОмГУ из-за нарушения закона
Сегодня, 08:01
Планы до нового года. В Омской области хотят запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
Сегодня, 08:15
Кормили просрочкой и из грязной посуды. В омской школе нашли многочисленные нарушения
Сегодня, 04:57
Новая волна. В Нефтяниках из-за коммунальной аварии вновь пропало отопление
Сегодня, 06:53