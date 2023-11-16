В Санкт-Петербурге директора фирмы заподозрили в избиении студента и стрельбе

Инцидент произошел еще летом в поселке Лисий Нос, как сообщает издание 78.ru. После нескольких выстрелов в воздух генеральный директор напал на молодого человека. По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Гендиректора выпустили под подписку о невыезде, пишет ФедералПресс.