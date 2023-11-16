Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Иллюстрация

В полицию пришел сам. В Омске установили личность мужчины-участника смертельного ДТП

16 ноября 2023, 11:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

Участник смертельного ДТП сам пришел в полицию когда узнал, что его разыскивают

34-летний житель Омской области сбил пешехода в районе 13 километра автодороги Омск–Муромцево–Седельниково.

Пешеход скончался в карете скорой помощи от полученных травм, а водитель скрылся с места происшествия. Позже его начала разыскивать полиция.

Сотрудники УМВД смогли установили машину, за рулем которой находился разыскиваемый мужчина, а в скором времени в полицию пришел и он сам. Житель области обратился в ОМВД России по Омскому району, когда узнал, что его разыскивают правоохранительные органы.

Сейчас транспортное средство направлено на автотехническую экспертизу, после ее заключения будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Внимание, розыск! В Омской области ищут виновника смертельного ДТП
Узнать подробнее
#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Авария#ДТП с погибшим#ДТП со смертельным исходом#Новости#Анастасия Баянова
Подпишитесь
В хвосте всех рейтингов. Как в Омской области годами не решают экологические проблемы
Сегодня, 03:30
Оказался на улице после смерти хозяина. В Омске неизвестные жестоко избили пса
Сегодня, 04:31
Грозит административка. В омской прокуратуре проверили ОмГУ из-за нарушения закона
Сегодня, 08:01
Планы до нового года. В Омской области хотят запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
Сегодня, 08:15
Кормили просрочкой и из грязной посуды. В омской школе нашли многочисленные нарушения
Сегодня, 04:57
Новая волна. В Нефтяниках из-за коммунальной аварии вновь пропало отопление
Сегодня, 06:53