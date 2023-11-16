В полицию пришел сам. В Омске установили личность мужчины-участника смертельного ДТП

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Пешеход скончался в карете скорой помощи от полученных травм, а водитель скрылся с места происшествия. Позже его начала разыскивать полиция.
Сотрудники УМВД смогли установили машину, за рулем которой находился разыскиваемый мужчина, а в скором времени в полицию пришел и он сам. Житель области обратился в ОМВД России по Омскому району, когда узнал, что его разыскивают правоохранительные органы.
Сейчас транспортное средство направлено на автотехническую экспертизу, после ее заключения будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.