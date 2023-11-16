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В Петрозаводске скорая столкнулась с внедорожником и перевернулась

16 ноября 2023, 08:47
В Петрозаводске произошло столкновение между внедорожником и автомобилем скорой помощи. Фельдшер пострадал в результате этой аварии, как сообщил глава минздрава Карелии, Михаил Охлопков, через свой телеграм-канал.

По его словам, в результате ДТП машина скорой помощи перевернулась, и фельдшер получил травмы. На место происшествия была направлена другая бригада скорой помощи для оказания неотложной медицинской помощи, пишет ФедералПресс.

Охлопков также уточнил, что автомобиль скорой помощи выполнял экстренный вызов, и для обеспечения помощи пациенту была направлена еще одна бригада медиков. За последние два года было зарегистрировано 20 ДТП с участием автомобилей скорой помощи, за исключением этого последнего случая, при котором пострадали медицинские работники.

Напомним также, что многоэтажка была местом, откуда выпала школьница, и ее в настоящее время транспортируют из Карелии в Санкт-Петербург вертолетом.

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