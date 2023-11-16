В Петрозаводске скорая столкнулась с внедорожником и перевернулась

Охлопков также уточнил, что автомобиль скорой помощи выполнял экстренный вызов, и для обеспечения помощи пациенту была направлена еще одна бригада медиков. За последние два года было зарегистрировано 20 ДТП с участием автомобилей скорой помощи, за исключением этого последнего случая, при котором пострадали медицинские работники.