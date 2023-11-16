В Петрозаводске скорая столкнулась с внедорожником и перевернулась

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
По его словам, в результате ДТП машина скорой помощи перевернулась, и фельдшер получил травмы. На место происшествия была направлена другая бригада скорой помощи для оказания неотложной медицинской помощи, пишет ФедералПресс.
Охлопков также уточнил, что автомобиль скорой помощи выполнял экстренный вызов, и для обеспечения помощи пациенту была направлена еще одна бригада медиков. За последние два года было зарегистрировано 20 ДТП с участием автомобилей скорой помощи, за исключением этого последнего случая, при котором пострадали медицинские работники.
Напомним также, что многоэтажка была местом, откуда выпала школьница, и ее в настоящее время транспортируют из Карелии в Санкт-Петербург вертолетом.